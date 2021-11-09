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英伟达推出全新 Jetson AGX Orin ：全球最小、功能最强大、能效最高 AI 超算

2021/11/9 19:23:17 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 9 日消息，今天，英伟达推出全新 Jetson AGX Orin 机器人计算机，官方称其为全球最小、功能最强大、能效最高的 AI 超级计算机，用于机器人、自主机器、医疗器械和其他形式的边缘嵌入式计算。

英伟达表示，Jetson AGX Orin 建立在 NVIDIA Ampere 架构之上，处理能力提升了 6 倍并保持了与前代机型 Jetson AGX Xavier 相同的外形尺寸和引脚兼容性。它每秒可进行 200 万亿次运算（TOPS），可与内置 GPU 的服务器相媲美，但尺寸却只有人的手掌那么大。全新 Jetson 计算机可以加速整个 NVIDIA AI 软件栈，使开发者能够部署最大、最复杂的模型以解决自然语言理解、3D 感知、多传感器融合等领域的边缘 AI 和机器人技术挑战。

Jetson AGX Orin 采用 Ampere 架构 GPU 和 Arm Cortex-A78AE CPU 以及新一代深度学习和视觉加速器，配备高速接口、更快的存储带宽，支持多模态传感器，可为多个并行 AI 应用流水线输送数据。

Jetson AGX Orin 模块和开发者工具包将于 2022 年第一季度上市。

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