首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

SK 海力士获得 ISO 26262 汽车半导体芯片安全认证

2021/11/12 16:35:43 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
评论：

IT之家 11 月 12 日消息，根据外媒 techpowerup 报道，韩国企业 SK 海力士于 11 月 11 日获得了 ISO 26262: 2018 FSM 汽车半导体芯片安全认证。这一认证由全球汽车功能安全认证机构 TUV Nord 颁布，两家公司举办了证书颁布仪式。

ISO 26262 标准由国际标准组织于 2011 年制定，目的是保证相关产品能满足汽车工况，以防汽车电子、电气系统发生故障引发事故。本次 SK 海力士通过的认证为 2018 年修订的最新版本，对汽车半导体元件提出了更详细的要求 。本次认证完成后，有利于 SK 海力士提高在业界的竞争力，官方表示，该公司取得了业界最高的汽车安全完整性等级（ASIL），级别为四个等级中最高的 ASIL-D。

IT之家了解到，参与认证的产品为 SK 海力士制造的 8GB LPDDR5 内存芯片，这是汽车自动驾驶辅助系统所必需的。该公司还表示，未来将继续加强在汽车市场的地位，将 UFS 闪存以及 HBM2E、HBM3 闪存带入汽车，同时扩大与汽车合作伙伴的关系。

研究机构 Strategy Analytics 此前预计，到 2028 年，整个 ADAS 车用存储器市场将增长三倍。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SK海力士DRAM芯片

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用