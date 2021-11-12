SK 海力士获得 ISO 26262 汽车半导体芯片安全认证

IT之家 11 月 12 日消息，根据外媒 techpowerup 报道，韩国企业 SK 海力士于 11 月 11 日获得了 ISO 26262: 2018 FSM 汽车半导体芯片安全认证。这一认证由全球汽车功能安全认证机构 TUV Nord 颁布，两家公司举办了证书颁布仪式。

ISO 26262 标准由国际标准组织于 2011 年制定，目的是保证相关产品能满足汽车工况，以防汽车电子、电气系统发生故障引发事故。本次 SK 海力士通过的认证为 2018 年修订的最新版本，对汽车半导体元件提出了更详细的要求 。本次认证完成后，有利于 SK 海力士提高在业界的竞争力，官方表示，该公司取得了业界最高的汽车安全完整性等级（ASIL），级别为四个等级中最高的 ASIL-D。

IT之家了解到，参与认证的产品为 SK 海力士制造的 8GB LPDDR5 内存芯片，这是汽车自动驾驶辅助系统所必需的。该公司还表示，未来将继续加强在汽车市场的地位，将 UFS 闪存以及 HBM2E、HBM3 闪存带入汽车，同时扩大与汽车合作伙伴的关系。

研究机构 Strategy Analytics 此前预计，到 2028 年，整个 ADAS 车用存储器市场将增长三倍。