OPPO Reno 7 通过工信部认证，有望在近期发布

IT之家 11 月 12 日消息，OPPO Reno 7 以及 7 Pro 新机通过 3C 认证，型号为 PFDM00 和 PFJM10，采用 65W 快充。

现有网友发现，PFDM00 也已经通过工信部认证，但很可惜没有证件照公示。

从此前爆料来看，OPPO Reno 7 系列新机有望在本月到来，首发可能只有 SE、Reno 7、7 Pro 三款。

此外，PFDM00 的机型似乎搭载联发科尚未发布的 6nm 芯片（代号 mt6893，性能可超骁龙 865），采用了 6.6 英寸 FHD+ 分辨率的 OLED 直屏，支持 90Hz 刷新率，后置采用 50MP 的 IMX766 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 景深，前置似乎是 32MP 的 IMX615，内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充。

作为参考，OPPO Reno6 搭载联发科天玑 900 芯片，采用 6.43 英寸屏幕，支持 90Hz 高刷，4300mAh+65W 快充，后置 64MP+8MP+2MP 三摄；而 OPPO Reno6 Pro 则搭载联发科天玑 1200，4500mAh；Reno6 Pro + 则为 6.55 英寸屏 + 骁龙 870+IMX766 主摄的四摄 + 4500mAh。

目前 OPPO 方面尚未透露新机发布时间，IT之家后续将为大家带来更多报道。