希腊政府、微软宣布以数字方式保护/恢复古奥林匹亚：HoloLens 2 展览 3D 建筑体验栩栩如生

IT之家 11 月 12 日消息，据微软博客发布，希腊政府文化和体育部正在与微软合作，以数字方式保护和恢复奥林匹克运动会的原址--古奥林匹亚。这个新的“古奥林匹亚：公共场所”项目允许人们通过互动移动应用程序、基于网页的桌面体验或在雅典奥林匹克博物馆举办的微软 HoloLens 2 展览，以沉浸式体验方式探索 2000 多年前的古奥林匹亚。

该项目以数字方式保存了该地的 27 个古迹，其中包括最初的奥林匹克体育场、宙斯和赫拉神庙，以及著名雕塑家菲迪亚斯的工作室。

在 3D 体验中，这些建筑以栩栩如生的细节重现，由希腊部的专家考古学家精心研究，以尽可能忠实于其原始形态。这包括该遗址随时间变化的历史时间线和每个时期的文物描述。

“古奥林匹亚：公共场所”是体验希腊令人骄傲的文化遗产的一种独特方式。希腊总理 Kyriakos Mitsotakis 说：“世界各地的游客可以虚拟参观奥林匹亚古遗址，并利用增强现实技术亲身体验历史。”

微软公司总裁兼副主席布拉德-史密斯说：“数字化保护古奥林匹亚的项目是文化遗产方面的一个惊人的成就，它将人类和尖端技术结合起来，造福于世界，并赋予后代探索我们过去的新方法。”

IT之家获悉，你可以在 olympiacommongrounds.gr 网站上查看网页体验，也可以在 iOS 和 Android 应用商店下载该应用程序。以 HoloLens 2 混合现实旅游为特色的“古奥林匹亚：公共场所展览”现已在雅典奥林匹克博物馆向公众开放。

下面是视频：