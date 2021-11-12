优酷爱奇艺腾讯视频等提交会员服务整改报告：苹果用户充值金额固定、退订繁琐问题取得突破

IT之家 11 月 12 日消息，据浙江消保委微信公众号消息，今日从浙江省消保委获悉，爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果 TV、乐视已按期提交整改报告，就 11 月 5 日浙江省消保委约谈会中提到的 5 项会员服务问题，7 家视频网站均逐条予以回复，拿出对应整改举措。

据浙江省消保委消费调查监督部主任李嘉介绍，“苹果用户不能按影片价格充值，充值金额固定”问题，涉及到的网站有爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV。爱奇艺在整改报告中提出：已和苹果申请苹果所支持的金额最小的价格档位 1 奇点，苹果已审核完成，目前爱奇艺奇点全部支持苹果所能提供的三个最小金额（1 元、3 元、6 元）。优酷在整改报告中提出：与苹果公司沟通后，调低充值金额门槛，增加 1 元充值档位，并将于 11 月 25 日前完成。腾讯视频在整改报告中提出：新增 1 元和 3 元两个充值选项，预计 11 月 30 日上线支持。但芒果 TV 只提到与苹果公司沟通，还没有具体举措。

“苹果系统会员取消自动续费操作繁琐”问题，7 家视频网站都有出现，但腾讯视频率先做出实质性整改。腾讯视频整改报告中提出：苹果用户会员取消自动续费操作繁琐问题已反馈苹果公司，苹果公司答应将于今年 12 月完成优化，支持用户直接在腾讯视频里关闭自动续费，无需再跳转至苹果界面关闭。爱奇艺、优酷、PPTV、乐视在整改报告中提出：这是苹果公司的规则要求，平台将积极与苹果公司沟通，争取优化路径。搜狐视频在整改报告中提出：由于 iOS 系统的特殊性，此流程搜狐视频无法变更或修改。芒果 TV 在整改报告没有提到苹果用户如何优化自动续费操作。

浙江省消保委消费调查监督部主任李嘉表示，各视频网站提出整改举措是否落实到位，希望广大消费者来共同监督，同时，其他会员服务问题相关整改情况，浙江省消保委正在抓紧梳理，将结合前期消费体察结果，近期向社会公布。

IT之家了解到，11 月 5 日，浙江省消保委就会员服务问题再度约谈爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果 TV、乐视、喜马拉雅、蜻蜓 FM 九大视频、音频网站相关负责人。今年 10 月，省消保委组织消费维权义工对各平台开展“回头看”消费体验。体验发现，省消保委去年提出的 7 项整改要求，2 家音频网站均整改到位，7 家视频网站全部整改到位的有 3 项，分别是设置自动续费勾选项、自动续费事前提醒告知、不再使用“开通会员免广告”等绝对宣传用语。

没有整改彻底的问题有：会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定。

今年新增的问题是：成为会员后，还有广告，容易误点且难以退出。爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐、PPTV 五家平台开通会员后，依然可以看到五花八门的广告，比如前情提要广告、暂停页面广告，片尾广告、弹窗广告、跑马灯广告等。一些广告页面极易误点，跳转至广告页面后，返回键设置较小，极难发现。

约谈会上，浙江省消保委对各平台体验情况逐一通报，法律专家进行点评，各平台有关负责人就相关问题进行说明并汇报初步整改举措。省消保委要求各视频网站在开通会员前，要在显著的位置提醒会员权利，不能隐藏在服务协议之中；对于弹窗、暂停广告，取消键设置必须合理，便于消费者关闭；对于影片点播服务，应开通单片购买支付模式，使消费者可以按需购买；对于会员的退订，应简化会员退订流程。