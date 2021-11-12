丰田发布首款量产纯电动汽车 bZ4X，续航 500 公里

IT之家 11 月 12 日消息，丰田日前发布了首款量产型纯电动汽车“bZ4X”，最长续航距离约为 500 公里，预计 2022 年在美国上市。丰田计划在 2025 年之前推出 7 款“TOYOTA bZ”系列的纯电动汽车，此次是首款车型。据悉汽车将在日本和中国生产。

丰田 bZ4X 为运动型多功能车（SUV），全长约 4.7 米，宽约 1.9 米。采用与斯巴鲁共同开发的 EV 专用底盘，确保了脚下等宽敞的车内空间。前驱版单次充电的续航距离约 500 公里。丰田负责人表示：“虽然是一款 SUV，但降低了车身高度且低重心，无论外观还是加速感都更接近跑车。”

丰田表示，其基于日本监管规范的内部测试确定了该车在一次充电后可获得 310 英里（约合 500 公里）的续航能力。价格尚未公布，但预计丰田 bZ4X 将与特斯拉 Model Y 和雪佛兰 Bolt 多功能车等电动 SUV 竞争。

丰田表示，bZ4X 将能够在 30 分钟内通过快速充电器充电至 80% 的电池容量。

IT之家获悉，丰田 bZ4X 将配备一个可选的屋顶太阳能电池板系统，能够产生足够的电力来驱动该车每年行驶超过 1100 英里（约 1770.28 公里）。

丰田已经销售了部分电动汽车，如插电式普锐斯 (Prius Prime)，它在汽油启动之前依靠电池运行。但丰田 bZ4X 是丰田公司的第一辆纯电动汽车，意味着它不使用汽油。