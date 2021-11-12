东芝宣布分拆成三家公司，未来两年回报股东 1000 亿日元

北京时间 11 月 12 日晚间消息，据报道，东芝公司今日宣布，作为提高股东价值努力的一部分，将把公司分拆成三家独立的公司。

具体而言，将把公司核心运营部分分拆成两家新的上市公司，一家专注于基础设施服务，另一家专注于科技设备。东芝表示，新的基础设施部门将包括其能源系统和解决方案部门、数字解决方案和电池业务等，而新的设备公司将包括电子设备、半导体制造设备和大容量硬盘驱动器等。

东芝预计，基础设施业务在 2021 财年的营收将达到 2.09 万亿日元，而设备公司的营收将达到 8700 亿日元。

此外，第三家公司将持有东芝所拥有的内存芯片厂商 Kioxia Holdings 和东芝科技公司（Toshiba Tec ）的股份。东芝持有 Kioxia Holdings 40.6% 的股权。东芝表示，计划在 2023 财年下半年完成此次分拆。

向股东回馈 1000 亿日元

另外，东芝还计划在未来两年内向股东回报 1000 亿日元（约合 8.75 亿美元）。东芝称，计划将所持 Kioxia Holdings 的股份货币化，并将净收益全额返还给股东。

东芝 CEO 纲川智（Satoshi Tsunakawa）对此表示：“在我们 140 多年的历史中，东芝不断发展，走在了时代的前列。今天的决定也没什么不同。为了加强我们的市场竞争力，每一项业务现在都需要更大的灵活性，来应对市场机遇和挑战。”

纲川智在新闻发布会上还称，东芝支持 Kioxia Holdings 的 IPO（首次公开招股）计划，而不是被外国买家收购。但是，Kioxia Holdings 的最终命运还是要由其股东贝恩资本（Bain Capital）来决定。

日本标杆企业的沦落

东芝可以说是日本的标志性企业，但多年来一直深陷争议之中，至少可追溯到 2015 年。当时，东芝因财务丑闻而支付了日本有史以来最大的一笔罚金。随后，因进军核能业务而被迫减记 63 亿美元，并出售其核心的内存芯片业务。

随着亏损的不断加剧，以 Effissimo Capital Management 为首的激进投资者开始向东芝施压，要求改组董事会。去年，东芝在年度股东大会上击退了这些激进投资者。但后来的一项独立调查发现，东芝管理层利用政府盟友，与公职人员携手影响了投票结果。

一直以来，东芝备受所谓的“多元化折让”的不利影响，即市场倾向于以低于其部分总和的价格，对一组多元化企业和资产进行估价。而此次分拆成三家独立的公司，也是日本科技巨头为解决“多元化折让”而采取的最激进的行动之一。

东芝 CEO 纲川智在新闻发布会上表示：“我们只看到了光明的未来，我们将做出前瞻性的努力，为所有利益相关者和社会带来更多价值。”

投资者的质疑

一些投资者并不确信，此次分拆将为东芝股东创造更多价值。

日本证券公司 Okasan Securities 的首席战略官 Fumio Matsumoto 称：“如果一项极具竞争力的业务的估值，受到了其他业务的阻碍，则分拆是有意义的。”

“但是，如果没有这样的业务，分拆的结果只会产生三家平淡无奇的中型企业。”