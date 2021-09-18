首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

东芝发布 X300/N300 18TB 机械硬盘：首发 FC-MAMR 微波辅助磁记录技术

2021/9/18 22:00:08 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家 9 月 18 日消息 三大硬盘硬盘厂商中，希捷、西数已经推出了 18TB 甚至 20TB 容量的机械硬盘。东芝本周宣布，推出世界首款采用磁通量控制-微波辅助磁记录技术（FC-MAMR）的硬盘，分别为面向 NAS 设备的 N300，以及面向高性能电脑的 X300。

两种硬盘均采用密封设计，内部填充氦气。硬盘内置 9 个铝制碟片，单碟密度 2TB，存储密度达到了每平方英寸 1.5TB。此外，硬盘的转速依旧达到了 7200RPM。

FC-MAMR 技术使用高频微波信号，来促使磁极翻转进行数据写入。这种方式与希捷的激光辅助技术类似，都有助于提高存储密度。

官方表示，东芝 X300 18TB 硬盘具有 512MB 缓存，使用了新的稳定机制，来增强高速运行时的稳定性。此外，使用了新的缓存技术来优化数据分配，提高性能。这种方式有助于提高随机读写性能。值得注意的是，官方并未表明硬盘是否使用 SMR 叠瓦磁技术。该产品支持 7×24 小时运行，MTTF 60 万小时。官方为这款硬盘提供 2 年质保，低于企业级硬盘普遍的 5 年质保。

IT之家了解到，东芝 N300 硬盘具有 512MB 缓存，针对多盘位 NAS 设计，内部集成了 RV 旋转传感器，来减少共振造成的影响。这款硬盘更加可靠一些，额定负载为每年写入 180TB 数据，同样支持 7×24 小时运行，MTTF 120 万小时，并提供 3 年质保。

目前东芝并未公布两款 18TB HDD 的建议零售价，仅表示产品将于 2021 年第四季度上市。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：东芝机械硬盘HDD

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用