马斯克再卖 6.8 亿美元特斯拉股票，距兑现承诺还差 70%

IT之家 11 月 12 日消息，据美国证券交易委员会文件，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克通过其信托基金在 11 月 11 日卖出了 639797 股特斯拉股票，按当前股价（每股 1063.51 美元）计算共计 6.8 亿美元。

截至目前，马斯克已累计出售大约 514 万股特斯拉股票，按照昨日收盘价计算，价值大约 54.66 亿。

按照马斯克在推特上的承诺“出售其持有 10% 特斯拉股票”，即共计 1705 万股特斯拉股票，那么马斯克目前出售的股票仅占其承诺出售的 30%，也就是说他还需出售至少 1190 万股特斯拉股票才行。

此前根据特斯拉向 SEC 提交的 Form 4 表格显示，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 11 月 8 日卖出了 93.4 万股特斯拉股票，以支付股票期权税单。此外，在 11 月 9 日和 11 月 10 日，马斯克再度出售了 359 万股的特斯拉股票，估值约 40 亿美元。

IT之家了解到，特斯拉在 2012 年向马斯克授权了股票期权。由于马斯克在特斯拉没有工资或奖金，他的财富全部来自股票奖励和特斯拉股价收益，因此他正面临超过 150 亿美元 (约合 960 亿人民币) 的股票期权税单。

上周，近六成网友在 Twitter 上支持特斯拉 CEO 埃隆・马斯克出售 10% 的特斯拉股份。马斯克表示，他将遵守投票结果。

马斯克本周累计出售逾 450 万股特斯拉股票，估值约 50 亿美元。按照他承诺的出售 10% 的股票，他还需要出售至少 1250 万股。

截至发稿，特斯拉盘前报 1063.51 美元，总市值 1.05 万亿美元，相比昨日收盘的 1067.95 美元略有下降。