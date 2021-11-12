首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

英特尔多款处理器发现新漏洞，官方提示密切关注 BIOS 更新

2021/11/12 20:18:50 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
评论：

IT之家 11 月 12 日消息，根据外媒 Neowin 报道，几天前英特尔更新了安全公告，表示安全研究人员发现了两个新的本地权限提升漏洞。其中一个 ID 为“CVE-2021-0157 ”，是最危险的一个，会影响英特尔第 12 代酷睿之外的多款 CPU。

以下为受到影响的 CPU 列表：

  • Xeon E 系列

  • Xeon E3 v6 系列

  • Xeon W 系列

  • 第三代英特尔 Xeon 可扩展处理器

  • 11 代酷睿处理器

  • 10 代酷睿处理器

  • 7 代酷睿处理器

  • 酷睿 X 系列处理器

  • 赛扬 N 系列处理器

  • 奔腾 Silver 系列处理器

第二项 Bug ID 为“CVE-2021-0146”，会影响到许多低端 CPU、嵌入式 SoC，以下为受影响的型号列表：

CPU ID 包括：

  • 桌面/移动端：506C9、706A1、706A8

  • 嵌入式：506CA、506F1

桌面/移动端 ID 506C9 系列处理器包含：

  • 奔腾 J 系列、N 系列

  • 赛扬 J 系列、N 系列

  • Atom A 系列、E3900 系列

IT之家了解到，英特尔建议使用列表中 CPU 的用户密切关注主板和电脑厂商，及时安装最新 BIOS 或固件对漏洞进行修复。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔处理器漏洞

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用