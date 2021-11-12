英特尔多款处理器发现新漏洞，官方提示密切关注 BIOS 更新

IT之家 11 月 12 日消息，根据外媒 Neowin 报道，几天前英特尔更新了安全公告，表示安全研究人员发现了两个新的本地权限提升漏洞。其中一个 ID 为“CVE-2021-0157 ”，是最危险的一个，会影响英特尔第 12 代酷睿之外的多款 CPU。

以下为受到影响的 CPU 列表：

Xeon E 系列

Xeon E3 v6 系列

Xeon W 系列

第三代英特尔 Xeon 可扩展处理器

11 代酷睿处理器

10 代酷睿处理器

7 代酷睿处理器

酷睿 X 系列处理器

赛扬 N 系列处理器

奔腾 Silver 系列处理器

第二项 Bug ID 为“CVE-2021-0146”，会影响到许多低端 CPU、嵌入式 SoC，以下为受影响的型号列表：

CPU ID 包括：

桌面/移动端：506C9、706A1、706A8

嵌入式：506CA、506F1

桌面/移动端 ID 506C9 系列处理器包含：

奔腾 J 系列、N 系列

赛扬 J 系列、N 系列

Atom A 系列、E3900 系列

IT之家了解到，英特尔建议使用列表中 CPU 的用户密切关注主板和电脑厂商，及时安装最新 BIOS 或固件对漏洞进行修复。