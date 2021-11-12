苹果 iPhone 13/Pro 需求强劲，代工商鸿海富士康盈利超预期

IT之家 11 月 12 日消息，据 9to5 Mac 报道，强劲的苹果 iPhone 13 系列需求帮助富士康在第三季度超过了分析师的预期，而且该公司认为芯片供应有改善的迹象。

富士康公司的最大客户是苹果公司，宣布净收入为新台币 370 亿元（约 84.99 亿元人民币），而分析师预测为新台币 324 亿元（约 74.12 亿元人民币）......

彭博社报道，

“根据之前的报告数字，该期间的销售额达到了创纪录的 1.4 万亿新台币。 电子产品制造商继续受益于疫情，它助长了居家消费者的需求。虽然半导体的持续短缺正在削减公司的生产能力，但苹果公司首席执行官蒂姆-库克上月底表示，大家对这家美国巨头的产品的需求非常强劲。 鸿海的销售增长表明对其半导体（主要是电源和模拟芯片）和 iPhone 组装服务的需求强于预期。彭博资讯分析师 Charles Shum 在一份报告中说。”

早在 5 月，富士康响应了苹果公司自己的警告，即芯片短缺正在恶化而不是改善，一些芯片的交货时间长达一年。它仍然预计本季度的利润将同比下降，但现在确实看到了隧道尽头的光明。

鸿海董事长刘扬伟称，越南的封锁影响了供应链，但这个东南亚国家和地区的情况已开始改善。

苹果公司早在 4 月份就警告说，第三自然季度收益可能会受到 30-40 亿美元的冲击，但事实证明情况更加糟糕。

“尽管供应限制大于预期，但我们的表现非常强劲，我们估计约为 60 亿美元，”苹果 CEO 蒂姆-库克表示，“供应紧张的原因是行业范围内的芯片短缺，已经谈了很多，还有东南亚地区与 COVID 有关的制造中断。”

该公司再次拒绝为假期季度提供任何指导。

IT之家获悉，富士康一直在努力减少对苹果的依赖，进军电动汽车生产，将美国制造业纳入其中。