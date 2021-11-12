蚂蚁集团发布双 11“绿色计算”减排报告：省电 64 万度，减碳 394 吨

IT之家 11 月 12 日消息，第 13 个双 11 正式结束，绿色低碳成为各家平台的必答题。据国内低碳领域认证机构 —— 中环联合认证中心（CEC）测算报告显示，今年双 11 期间，蚂蚁集团通过规模化应用“绿色计算”，有效地减少投入双 11 的服务器，应用该项技术后，11 天省下 64 万度电，减少二氧化碳排放 394 吨。

在双 11 期间，蚂蚁集团采用了“在离线混合部署技术”、“云原生分时调度”、“AI 弹性容量”三种资源调度技术实现算力共享，降低了数据中心的碳排放量。

其中，在离线混合部署可以提高服务器的利用率，蚂蚁集团在业内首次使用了 Kata 安全容器的强隔离技术以实现这一目标；基于云原生的分时调度技术，把一份资源在不同的时间段提供给不同的应用，“资源大挪移”的时间从 4 个小时降到一分钟左右；AI 智能容量技术，利用大数据和 AI 技术智能预测流量，并进行合理的扩容和缩容。

IT之家获悉，蚂蚁集团在双 11 期间节省 64 万度电，相当于 820 个人的全年生活用电；减排 394 吨，相当于 3 万辆燃油车停开一天。

目前，业内在“绿色计算”的实践主要围绕两个方面：降低数据中心 PUE，以及合理分配计算资源。以蚂蚁集团为例，在降低 PUE 方面，主要做法是优先选用具有绿电资源、PUE 较低的数据中心，采购新型服务器，以及积极采用液冷等新技术。其次，就是规模化应用“绿色计算”，提高算力效率。

蚂蚁集团在“绿色计算”的技术探索，也在逐步对外开源。目前，蚂蚁集团实现在离线混合部署的核心技术 ——Kata 安全容器的强隔离技术已经对外开源。接下来，AI 智能容量和云原生分时调度等技术，也将通过论文、学术交流等方式与外界分享。