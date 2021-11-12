英伟达 Geforce Now 悄悄降低部分云游戏帧率，使其低于 60fps

IT之家 11 月 12 日消息，根据外媒 9to5google 报道，英伟达云游戏平台 Geforce Now 近期为多款游戏降低了帧率，使其低于 60fps。一名 Reddit 论坛用户发现，英伟达在该平台使用 RTX 3080 显卡提供服务的几天后，悄悄降低了一些游戏的帧率。

目前，Geforce Now Premium 会员可以获得类似 RTX 2080 显卡的游戏性能，使得 3A 大作以 1080P/60fps 稳定运行。而近期该平台推出了 RTX 3080 显卡选项，一些云游戏理论上可以支持 4K 120fps 画面。在今年早些时候的一篇博客文章中，英伟达还表示将通过使用 Vsync 垂直同步技术来提高流媒体质量，使得游戏画面与显示屏帧率进行匹配，减少卡顿和延迟。此外，一种新的自适应防波动技术也能够帮助玩家在网络不好的条件下改善使用体验。

外媒 9to5google 预计，垂直同步技术的引入可能是导致游戏帧率降低的原因之一。目前英伟达已经确认了 12 款帧率上限低于 60fps 的游戏名单：

Dauntless—55fps

Immortals: Fenyx Rising—48fps

赛博朋克 2077—45fps

刺客信条：奥德赛 —45fps

侏罗纪世界：进化 —50fps

戴森球计划 —50fps

英灵神殿 —50fps

Path of Exile—50fps

Outriders—50fps

Kenshi 剑士 —50fps

生化变种 —50fps

消逝的光芒 —50fps

IT之家了解到，英伟达表示，对于 Geforce Now Premium 会员，大多数的游戏都支持 60fps 以上的帧率，但是为了所有成员都能获得一致的体验，部分游戏将会限制帧率，且无法更改。这一原因或许是不同游戏的优化有所区别。