小米平板 5 Pro 推送 MIUI 12.5.14 增强版：优化小米灵感触控笔的连接性，修复网络环境不稳定时弹窗快闪的问题等

IT之家 11 月 13 日消息，感谢在IT之家网友 @二仙桥 的线索投递，小米平板 5 Pro 现已推送 MIUI 12.5.14 增强版更新。

MIUI 12.5 增强版

全面流畅，更低功耗

【焦点计算】依据场景的智能算力调度机制，提升全机型流畅度。

【原子内存】超精细内存管理机制，应用驻留全面提升。

【液态存储】灵敏且高效的文件存储机制，提升系统抗老化能力。

系统

优化小米灵感触控笔的连接性。

更新谷歌安全补丁（2021#10），提升系统安全性。

状态栏、通知栏

优化通知中心与三方主题的适配

修复应用锁导致通知大小背景不一致的异常

备份

修复在选择恢复内容页面，切换深色模式后回到选择恢复页面展示空白的问题。

设置

修复网络环境不稳定时，网络选择弹窗快闪的问题。

小米平板 5 已经在上个月末推送了 MIUI 12.5.10.0 稳定版更新，同样优化了小米灵感触控笔的性能，还有优化游戏过程中的音质等。

IT之家了解到，小米平板 5 在 8 月 10 日正式发布，小米平板 5 搭载骁龙 860 处理器，价格为 1999 元起。小米平板 5 Pro 搭载骁龙 870 处理器，价格为 2499 元起。