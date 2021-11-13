Steam Deck 掌机处理器详细规格公布：4 核 Zen2，8CU RDNA2 核显

IT之家 11 月 13 日消息，据 VideoCardz，在 Steam Deck 开发直播活动中，Valve 员工公布了这款掌机的相关硬件详情。

据介绍，Steam Deck 搭载的这款 AMD 处理器代号 Aerith，CPU 为 Zen2 架构的 4 核，2.4 GHz 到 3.5 GHz。Valve 声称他们的目标是提供稳定的频率，而不是专注于不能持续很长时间的峰值频率。GPU 部分，Aerith 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 Aerith SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。存储可选 64GB eMMC 和 512/1024 GB NVMe SSD，前者游戏加载时间将多花 12.5%。

Valve 证实，Steam Deck 将搭载 USB3 Gen2/DisplayPort 1.4 DSC 接口，支持最多两个 60Hz 的 4K 屏幕，同时提供高达 45W 的供电。目前，Steam Deck 正式推迟了两个月，将于 2022 年 2 月开始向第一批客户发货。