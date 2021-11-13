SpaceX 对轨道级飞船静态点火测试，六台发动机全部启动

11 月 13 日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，SpaceX 在其位于得克萨斯州南部博卡奇卡村附近的星际基地（Starbase）内，对首艘轨道级星际飞船原型 S20 进行了短暂而又关键的静态点火测试，六台猛禽发动机全部启动。

此次测试于美国东部时间 12 日下午 1 点 13 分进行，SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在测试结束后不久发布推文证实：“所有六台发动机进行了静态点火测试！”

SpaceX 正在加速开发星际飞船系统，以便载人和货物前往月球、火星和其他遥远的太空目的地。该系统由两个完全可重复使用的大型部件组成，分别是高约 50 米、名为星际飞船的太空舱以及超重型火箭助推器。

SpaceX 之前也发射过星际飞船原型，将少数安装了三台发动机的原型送入最大高度约 10 公里的高空。但 SN20 将有更大的飞跃：它将在首次轨道测试飞行中搭乘超重型火箭升空，SpaceX 的目标是在未来几周或几个月内发射。

目前发射的具体时间尚不清楚，部分原因是美国联邦航空管理局 (FAA) 仍在对星际基地轨道发射场进行环境评估。FAA 已经提交了一份评估草案，并收集了公众对该文件的意见，但最终报告尚未发布。

最新测试并不是 SN20 的首次静态点火测试。在这类测试中，发动机短暂启动，而飞行器仍然被固定在地面上。10 月 21 日，SpaceX 对 SN20 进行了所谓的背靠背静态点火测试，但当时飞船上只安装了两台猛禽发动机。

在 12 日的测试中，SpaceX 工作人员在 S20 上安装了六台猛禽发动机，其中包括三台标准的“海平面”猛禽发动机（在地球大气层中飞行）和三个优化的真空发动机（在太空中飞行）。

SpaceX 证实，这是该公司迄今进行的最雄心勃勃的地面测试。S20 号飞船配备了 6 台完整的猛禽发动机。而到目前为止，SpaceX 从未在星际飞船或超重型火箭助推器原型上启动过超过 3 台发动机。

这使得 6 台发动机的测试压力至少是之前任何测试的两倍，无论是星际飞船还是助推器。即使是在最小油门设置下，S20 的六台发动机可能会产生超过 600 吨的推力，而全负荷情况下的推力约为 1100 吨，这意味着星际飞船的推力几乎比猎鹰 9 号火箭强 50%。