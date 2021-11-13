高通 Q4 及全年财报解读：5G 加速普及、疫情恢复后市场需求的提振等共同助推高通的全年高成长表现

日前，高通发布截至 9 月 26 日的 2021 财年 Q4 及全年财报，其中四季度营收 93.36 亿美元创历史新高，全年营收更是同比增长 43%，暴增 100 亿美元。

多元化业务拓展带来的客户群体数量增加，疫情恢复后市场需求的提振，5G 加速渗透普及，以及华为退出后带来的 OEM 市场格局的变化和机遇，共同助推了高通的全年高成长表现。

Q4 营收创纪录

2021 财年 Q4 高通营收为 93.36 亿美元，去年同期为 83.46 亿美元，同比增长 12%。93.36 亿美元创下四季度营收新高，也是第二高的单季营收（2019 财年 Q3，高通营收为 96.35 亿美元）。

QCT（芯片）业务营收 77.33 亿美元，同比增长 56%，净利润 24.64 亿美元，同比增长 143%，芯片业务利润连续 5 个季度同比增长超过 100%；QTL（授权许可）业务 Q4 营收 15.6 亿美元，同比增长 3%。

高通在本季度的营收上的高光表现，主要得益于高端安卓智能手机芯片出货以及非手机业务全面提升的推动。

目前高通 QCT 业务分为四个细分领域，手机、射频前端、IoT 和汽车。在本季度，每个细分领域均实现创纪录的收入，营收同比增幅均超过 40%。

其中，手机相关业务营收为 46.86 亿元，同比增长 56%。据高通方面介绍，由于骁龙芯片持续获得 OEM 厂商青睐，本季度，高通高端的骁龙芯片出货量同比增长 21%。

在 Q3 财报发布时，高通 CEO 安蒙就曾表示，目前高通同三星、小米、OPPO、vivo、荣耀都保持良好的合作关系，这些厂商都属于高端品牌。在一个更健康的市场，高通至少和五家规模庞大的公司合作推动高端市场，这将成为高通手机战略未来增长的主要驱动力之一。

在非手机部分，RF 射频前端业务营收 12.37 亿美元，同比增长 45%；受数字化转型浪潮推动以及多元化客户群需求的推动，本季度高通 IoT 业务营收 15.4 亿美元，同比增长 66%；由于数字座舱平台和远程信息处理技术方案被广泛采用，高通汽车业务营收 2.7 亿美元，同比增长 44%。

在 Q3 财报发布时，高通便强调了多元化业务布局的成功。在本季度中，来自汽车、IoT 和射频前端的营收合计超过 30 亿美元，占 QCT 业务的 40%，比去年同期增长约 55%。在 2021 财年的前三个季度，高通非手机收入占 QCT 营收比分别为 36%、35%、40%，高通正在减少对于手机业务的依赖，将无线通信技术拓展至更多领域。

本季度高通 QTL（授权许可）业务营收 15.6 亿美元，同比增长 3%，税前净利率达 72%，截至 Q4，高通与客户签署的 5G 相关授权许可已超过 150 件。

全年营收利润高涨

2021 财年，高通全年营收 335.66 亿美元，同比增长 43%，净利润 90.43 亿美元，同比增长 74%。

其中，QCT 业务部分，全年营收 270.19 亿美元，同比增长 64%，净利润 77.63 亿美元，同比增长 181%，利润率 29%。QTL 部分，全年营收 63.2 亿美元，同比增长 26%，净利润 46.27 亿美元，同比增长 34%，利润率 73%。

高通方面表示，主要的增长部分仍来自于 QCT 业务，一方面，高通比较好地解决了供应问题，另一方面，包括手机产品中的一些长短料的缺货，也使得更多的 OEM 厂商倾向购买高阶产品。

从全年看，QCT 的每一个细分领域同比增长均超过 50%，多元化业务发展势头强劲。

在手机业务方面，安蒙表示，目前市场对于高端骁龙芯片的需求非常高，主要包括 7 系列和 8 系列，这推动了高通在安卓高端市场的份额增长。骁龙芯片在安卓手机上的收入比竞争对手高 40%。

以射频、IoT 和汽车为代表的非手机全年营收超过 100 亿美元，实现了年初高通制定的目标，收入占 QCT 总收入的 38%，同比增长 69%，有望成为高通未来发展的重要增长引擎。

全面业绩的出色表现，也让高通提前一年完成了在 2019 年分析师日时设定的多个目标。

比如 QCT 利润率超过 20%，QTL 利润率超过 70%。这些指标本来计划于 2022 财年实现。

再比如高通计划 2022 财年射频前端业务营收占据 180 亿美元市场份额的 20%，达到 36 亿美元。而在本年度射频前端营收已突破 40 亿美元。

在 2021 财年，高通主要完成了 11 亿美元对于 Nuvia 的收购，以及 45 亿美元收购 Veoneer 的 Arriver 业务。

高通希望借助 Nuvia 在 CPU 方面的优势，强化其在高性能处理器方面的技术能力，预计将在明年下半年发布笔记本产品。同时，希望通过 Veoneer 的 Arriver 在计算机视觉、驾驶决策和辅助驾驶等方面的优势技术融入到自有的自动驾驶平台中，为车企提供开放的 ADAS 平台。

此外，财报中还显示，截至 2021 年 9 月 26 日，高通在全球拥有约 45,000 员工。在 2021 财年，员工人数增加了约 4000 人。2021 高通研发费用支出为 72 亿美元，占营收比重为 21%，2020 财年研发费用为 60 亿美元，占营收比重为 25%，高通表示，预计 2022 财年仍将增加研发投资，用于对现有和新技术产品的改进。

季度营收将首破百亿

安卓设备对骁龙芯片组的更高需求以及多元业务的扩展，为高通下一财季的发展注入更多信心。

对于 2022 财年 Q1（即今年 10 月-12 月季度），高通预计营收将再创新高，收入在 100-108 亿美元区间，这将是高通单季度营收首次突破 100 亿美元。QCT 业务营收预计介于 84 亿美元至 89 亿美元，EBT 利润率为 32%-34%，QTL 业务则介于 16 亿美元至 18 亿美元之间，EBT 利润率为 74% 至 78%。

手机方面，高通预计明年手机市场的竞争将持续激烈，尤其是在中国市场。

高通方面表示，5G 的发展依然强劲，中国的两个趋势：

一是 5G 正在加速渗透普及，目前已有超过 70% 的渗透率。高通也因此调高了对于今年 5G 手机出货的预期，从 4.5-5.5 亿部调整为 5-5.5 亿部。高通认为 2022 年全球手机出货量与今年类似，增速都为中高个位数。

二是包括 OPPO、vivo、小米、荣耀等客户都在积极推出高端机型，这为高通创造了更多机会。

鉴于此，相比于 2021 财季 Q3 非手机业务 1.5 倍速于手机业务的成长，高通预计 2022 财年手机业务的增长速度将超过非手机业务。

从芯片供给来看，高通预计 2022 年上半年可能仍存在短缺，但 2022 下半年供需将实现匹配。

过去一年，半导体行业仍在遭遇产能供应的挑战，高通仍然坚持年初的看法，即今年年底供应将大幅改善。安蒙表示，从今年年初开始高通便提早采取行动，通过多元采购和产能扩展该改善供应，目前高通已有三款芯片产品制定了双重采购计划确保供应。但目前仍呈现需求大于供给的状况，恢复平衡预计要到明年下半年。

在毫米波方面，高通表示在按照预计目标发展。目前毫米波在美国、欧洲、韩国、日本等其他国家已经商用，并取得了良好的效果。高通持续看好毫米波在中国的机会，明年初进行的 2022 年冬奥会，将是展示毫米波技术超高带宽、超低延迟特性的舞台。

高通认为，考虑到毫米波在传输速率，频谱效率方面的优势，毫米波是不可避免的，这只是时间问题，只是不同的市场会以不同的速度部署。

此外，高通方面表示，射频前端是一个将近 200 亿美元的市场，也是更高溢价的基础，高通正在迅速抢占市场份额，预计到 2025 年，射频前端业务将为高通带来 80 亿美元营收。

如果按照现在射频前端市场的格局，排名第一的村田市占率不到 30%。根据行业研究机构 Yole 的预测，2025 年射频前端市场规模将达 220 亿美元，这意味着高通届时可能将成为市占率第一的厂商。