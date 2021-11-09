工信部批复组建 4 家国家制造业创新中心，包含国家 5G 中高频器件创新中心等

IT之家 11 月 9 日消息，据工信微报，近日，工业和信息化部批复组建国家 5G 中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等 4 家国家制造业创新中心。
国家 5G 中高频器件创新中心依托深圳市汇芯通信技术有限公司组建，主要股东包括通信核心器件、材料、天线、终端等领域的行业骨干力量。创新中心将围绕 5G 中高频器件领域重大需求，聚焦新型半导体材料及工艺、5G 中高频核心器件、面向射频前端的硅基毫米波集成芯片等三大研发方向，支撑我国 5G 中高频器件产业创新发展。
国家玻璃新材料创新中心依托玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司组建，主要股东包括中建材蚌埠设计院、中科院上海光机所、惠科股份、武汉理工大产业集团等行业骨干单位。创新中心将重点围绕信息显示玻璃、新能源玻璃、节能环保玻璃、特种玻璃等方向，开展关键共性技术攻关、测试验证、中试孵化及行业公共服务等创新能力建设，助推我国玻璃新材料产业创新发展。
国家高端智能化家用电器创新中心依托青岛国创智能家电研究院有限公司组建，主要股东单位为海尔、美的、海信、方太、中国家用电器研究院等行业骨干力量。创新中心将聚焦家用电器高端化、智能化、场景化的发展方向，重点在本体技术、智能技术、安全技术、场景技术等领域突破一批关键共性技术，提升我国高端智能化家电行业技术创新水平和产品竞争力。
国家智能语音创新中心依托合肥智能语音创新发展有限公司组建，主要股东为科大讯飞、寒武纪、优刻得、中科类脑等行业骨干力量。创新中心将围绕多语种语音识别、语音合成、语义理解和专用人工智能语音芯片等研发方向，构建集共性技术研发、测试验证、中试孵化和成果转移转化于一体的创新平台，提升我国智能语音行业技术水平和产品竞争力。
IT之家了解到，批复要求广东省、安徽省、山东省有关部门和单位积极协助落实相关建设条件，围绕相关国家制造业创新中心的主要目标和任务方向，尽快落实用于技术开发、测试验证、中试孵化、成果转化、投融资及人才培养等相关设施，并进一步加强体制机制创新建设。