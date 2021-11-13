马斯克等美国超富宁愿借钱花也不愿出售股票，原因是高额税率

11 月 12 日消息，据外媒报道，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 和甲骨文创始人拉里・埃里森 (Larry Ellison) 等人都是美国超富，但实际上他们的多数资产都以股票形式存在。可是到了用钱的时候，他们多数人却不是出售股票套现，而是宁愿将股票抵押进行贷款。究其原因，都是高额税率。

美国当地时间 11 月 6 日，马斯克在推特上发起民意调查，就是否应该出售所持特斯拉 10% 股份向粉丝征求意见，其中 58% 的人投票支持出售。马斯克随后承诺尊重粉丝的选择，行权并出售了大约价值 50 亿美元的特斯拉股票期权，以此来弥补他因此而欠下的税款。在此之前，马斯克只在 2010 年和 2016 年两次出售过特斯拉股票，税前收益为 6.17 亿美元 (其中 5.93 亿美元用于支付他行权时所欠税款)。自上次出售以来，特斯拉的股价已经上涨了 13000% 以上，马斯克现在的净资产估计为 2940 亿美元。

当这位全球首富需要用钱时，他可以通过质押部分特斯拉股票来获得贷款，而不是出售股票和缴纳资本利得税来筹钱。这些质押的股票被视为“长期优良资产”，让马斯克在需要的时候可以获得现金。截至周三，马斯克已质押了 8830 万股特斯拉股票，占其总持股 (不含期权) 的近 36.2%，价值超过 940 亿美元。

据特斯拉文件披露，在福布斯 400 富豪榜上，有 32 位亿万富翁以纽约证券交易所 (NYSE) 或纳斯达克 (Nasdaq) 上市公司的公开股票作为抵押，以换取当前或潜在的信贷额度，马斯克就是其中之一。其他人还包括甲骨文创始人埃里森、沃尔玛继承人吉姆・沃尔顿 (Jim Walton) 以及私募股权领域的首富斯蒂芬・施瓦茨曼 (Stephen Schwarzman)。

根据审计、监管和披露情报的独立提供商 Audit Analytics 报告，在纽约证交所和纳斯达克交易所上市的所有公司中，目前有 560 名高管和董事以及 5% 以上的股东选择质押股票贷款，平均质押规模为 4.27 亿美元，这些质押股票的总价值达 2390 亿美元。

在更大的群体中，福布斯 400 富豪榜成员占据了股票质押贷款中的大部分，仅马斯克利用特斯拉股票质押就占到了总质押股票价值的 47%。除了马斯克，另外 31 名福布斯 400 富豪榜成员占到了剩余价值的 56%。

有关超富质押股票的话题曾在 6 月份引发关注，当时调查网站 ProPublica 获得美国国税局的文件显示，几位最富有的人在某些年份没有缴纳联邦所得税。上个月，美国参议院民主党人罗恩・怀登 (Ron Wyden) 提出的亿万富翁税提案未能赢得大多数人支持，该提案建议对美国超富未实现资本收益征税。

有关亿万富翁抵押贷款的大部分细节仍然处于保密中。那些持有某家公司不到 5% 股份的个人，或者不在该公司工作的个人，都不会向 SEC 报告持股情况或股票质押情况。许多美国最富有的人，确切地说是今年福布斯 400 富豪榜上的 232 位亿万富翁，主要在私人公司持有股份。任何针对多元化股票或私人资产抵押细节都不会出现在公司备案文件中。披露要求也不包括报告个人是否以其质押的股票为抵押品借款，或借款多少。

不过，大多数规模较大的公司都不允许质押股票。代理咨询公司 ISS 公司提供的数据显示，超过三分之二 (68.4%) 的标准普尔 500 指数成份股公司禁止所有公司员工和股东抵押股票贷款；22% 的公司禁止质押股票，但对某些人例外，只有 3.4% 的公司不设限制。ISS 企业解决方案集团的执行董事琼・弗兰克 (Jun Frank) 表示：“当高管或董事有相当大比例的股权被质押时，从投资者的角度来看，这会引起人们的担忧。”

这些担忧包括追加保证金通知，即强制出售质押的股票，这可能会拖累公司的股价，并可能引发更大范围的恐慌性抛售。例如，绿山咖啡烘焙公司创始人罗伯特・斯蒂勒 (Robert Stiller) 以公司股票为抵押借款。这在股价上涨时运作良好，但在 2012 年 5 月卖空者对其会计账目提出质疑后，这种做法很快就引发连锁反应。斯蒂勒被迫在一天内出售价值 1.26 亿美元的 500 万股股票，以支付质押绿山股票的追加保证金。随后，他被免去了董事长的职务。

弗兰克表示，质押行为还可能在质押股票的董事和高管与外部股东之间造成摩擦。他说：“如果你不再对那些潜在的经济利益拥有某些权利，而你继续拥有投票权，那么你可以对公司施加的控制与你在公司的经济利益之间就会产生裂痕。”

有时，公司创始人想要质押股票，这可能与董事会成员和股东的想法相违背。例如，软件公司甲骨文在 2018 年 1 月通过了一项规定，禁止其董事和高管质押公司股票，但有一个人例外，那就是甲骨文创始人、最大个人股东埃里森。但当时和现在一样，埃利森是甲骨文唯一声称抵押了公司股票的董事。他自称拥有超过 1000 亿美元的财富，至少从 2007 年起，在 SEC 提出要求后，他就开始抵押股票。

换句话说，甲骨文的新质押政策对其董事和高管的质押活动没有立竿见影的影响，尤其是埃里森。自 2018 年以来，埃里森已将质押的甲骨文股票数量增加到 3.17 亿股，价值约 280 亿美元，约相当于他所持股份的 27% 和甲骨文总流通股的 11%。尽管埃里森在 2010 年 12 月至 2020 年 6 月没有出售任何甲骨文股票，但他在此期间却频频一掷千金。2012 年，埃里森斥资 3 亿美元购买了夏威夷的拉奈岛 (Lanai)，并斥资数千万美元购买了豪宅，从而扩大了 10 亿美元的房地产投资组合，其中包括富人区马里布的至少 10 处房产。

虽然甲骨文没有披露埃里森以其股票为抵押借了多少钱，但他借款的嗜好在一起股东诉讼的未封存法庭文件中暴露了出来。这些文件显示，埃里森在 2001 年有超过 12 亿美元的未偿还贷款，他的财务顾问甚至曾警告他：“我们有一列货运列车脱轨，撞上了债务墙。”

其他公司找到了更有创意的方法，让亿万富翁创始人免于受到股票质押禁令的限制。以石油和天然气公司 Kinder Morgan 为例，该公司禁止质押股票的同时发出警告：“超过适用最低所有权准则”的股票可以质押。对于董事会成员，如执行主席、亿万富翁理查德・金德 (Richard Kinder) 来说，最低所有权要求是他们“年度现金聘金”的三倍。所幸的是，金德的年薪是 1 美元。这意味着，这位联合创始人实际上可以随意质押他拥有的股份。

金德拥有 72 亿美元的财富，在美国首富排行榜上排名第 128 位。正如该公司的委托书中所描述的那样，他已经质押了 4000 万股股票，占他总持股的 15.6%，价值 6.79 亿美元，唯一的目的是购买更多的公司股票。到目前为止，金德已经额外购买了 1000 万股该公司股票，资金来自以他质押股票获得的贷款。

有些公司在豁免方面表现很坦率，但却没有令人信服的理由。医疗集团丹纳赫 (Danaher) 在 2021 年的委托书中表示，其兄弟创始人福布斯 400 富豪榜成员史蒂文・雷尔斯 (Steven Rales) 和米切尔・雷尔斯 (Mitchell Rales) 不受质押禁令的约束，“因为他们的股票已经质押了几十年”。兄弟俩都质押了相当一部分公司股份，这可能是追加保证金通知的危险信号：史蒂文质押了其所持 78% 的股权 (略高于 100 亿美元)，米切尔质押了近 91% 的股权 (略低于 100 亿美元)。他们质押的股票加起来占公司所有已发行股票的 9.4%。

在福布斯 400 位富翁中，石油大亨乔治・凯泽 (George Kaiser，净资产 107 亿美元) 的质押股票占公司总流通股的比例最高，这是追加保证金通知的另一个危险信号。他质押了银行控股公司 BOK Financial Corporation 2100 万股 (价值近 23 亿美元)，相当于所有流通股的近 31%。但凯泽表示，他只是偶尔以这些质押的股票为抵押借入资金。他说：“它们只是低成本的备用方案，我们已经使用了很长时间，而且很少使用。”

特斯拉辩称，质押股票在质押者和股东之间创造了一种受托关系。2018 年，这家电动汽车制造商对通过质押股票借款设定了 25% 的贷款额上限，并称质押股票让“高管在财务规划方面具有灵活性，而不必依赖巨额现金补偿或出售公司股票，从而使他们的利益与我们股东的利益更能保持一致，同时也减轻了公司的风险敞口。”

ISS 在最近对特斯拉治理原则的代理分析中驳斥了这一观点。报告称：“如果一位已经拥有公司 15% 或 20% 流通股的高管没有动力为股东的利益采取行动，那么没有可信的理由能够表明，将持股比例增加到 25% 或 30% 就足以实现这一目标。或许还有一个更突出但未被提及的因素，在当前的利率和税率下，抵押股票借款远比出售股票并为收益缴税要便宜得多。”

那么，抵押资产借款现象在超级富豪中到底有多普遍呢？咨询公司 Boston Private 的董事总经理兼首席财富策略师杰森・凯恩 (Jason Cain) 说，比例相当高。他指的是公司最高级别的客户，这些人的资产超过 5 亿美元。凯恩表示：“这和家庭没有什么不同，他们借钱买房和支付其他生活消费。这些客户中的大多数都知道借款的用途，在利率处于最近水平的情况下，他们了解套利机会。”

前瑞士宝盛银行 (Julius Baer) 银行家兼 Azura 创始人阿里・贾马尔 (Ali Jamal) 说，在 2020 年 3 月股市崩盘期间，Azura 大约 70% 的客户通过抵押股票、艺术品和汽车收藏来举债购买更多股票。Azura 是一家面向亿万富翁企业家的精品财富管理公司。在过去的一年里，大约 40% 的 Azura 客户通过杠杆进入了特殊目的收购公司。贾马尔说：“你可以 40 个基点，最高 50 个基点借款，让非常聪明的人发现投资机会。如果你不喜欢这个机会，你可以把钱撤出。”

以抵押股票借款自有其风险，但对于这些亿万富翁来说，回报似乎远远大于风险。南加州大学古尔德法学院的税法教授爱德华・麦卡弗里 (Edward McCaffrey) 说：“这是完全合法的，但很难评判是否符合道德。比如，持有成长型股票是不道德的吗？借钱是不道德的吗？所以问题在于，为什么有些人不这么做？”