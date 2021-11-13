超 3 亿欧元，奔驰母公司戴姆勒宣布出售所持雷诺的全部股份

IT之家 11 月 13 日消息，据《华尔街日报》报道，当地时间周四，戴姆勒公司宣布已经以约 3.05 亿欧元（约 22.33 亿元人民币）的价格出售了所持有的雷诺公司全部股份。
报道称，戴姆勒周三收盘后向机构投资者发出了快速累计投标要约，将持有的约 920 万股雷诺公司普通股全部出售。
IT之家了解到，戴姆勒表示，双方的工业合作关系没有受到该交易影响。
今年 3 月，雷诺以约 11.4 亿欧元的价格出售了所持戴姆勒的全部股份。
IT之家 11 月 13 日消息，据《华尔街日报》报道，当地时间周四，戴姆勒公司宣布已经以约 3.05 亿欧元（约 22.33 亿元人民币）的价格出售了所持有的雷诺公司全部股份。
报道称，戴姆勒周三收盘后向机构投资者发出了快速累计投标要约，将持有的约 920 万股雷诺公司普通股全部出售。
IT之家了解到，戴姆勒表示，双方的工业合作关系没有受到该交易影响。
今年 3 月，雷诺以约 11.4 亿欧元的价格出售了所持戴姆勒的全部股份。
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