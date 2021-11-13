三星 DeX PC 桌面宣布明年 1 月起停止支持 Windows 7/macOS 系统

IT之家 11 月 13 日消息，据 SAMMOBILE 报道，三星 DeX 桌面是该公司有史以来最好的生产力软件之一。当连接到更大的显示器（显示器或电视）时，它将你的智能手机或平板电脑软件转化为类似桌面的用户界面 UI。当你把它连接到运行 macOS 或 Windows 的电脑上时，就可以工作，只要安装了三星 DeX 软件。

如果你经常在电脑上使用 DeX 桌面，现在可能有一些坏消息要告诉你。三星已经宣布，从明年开始，它将停止在运行 macOS 和 Windows 7（或更早的操作系统版本）的电脑上支持 DeX。在 macOS 上运行三星 DeX 的用户已经开始看到关于该公司计划的弹出窗口。

三星还更新了与 DeX 相关的网页，提到：“Mac/Windows 7 操作系统的 DeX for PC 服务将从 2022 年 1 月起终止。如有任何其他问题或帮助，请通过三星会员与我们联系”。

已经在电脑上安装了 DeX 的用户可以继续使用它，但三星将不再更新它或支持它。Windows 7 用户可以将他们的电脑升级到 Windows 10 或最新发布的 Windows 11 操作系统。

IT之家获悉，macOS 用户将不再能够在他们的电脑上下载 DeX 软件。如果他们有显示器，可以使用 DeX Dock 或 USB-C 转 HDMI 线缆来连接 Galaxy 智能手机或平板电脑，并使用 DeX。三星公司曾为 Linux 发布过 DeX 测试版，但没有发布过稳定版就终止了。