小米 MIUI 本周公告：开发版状态栏出现安卓机器人图标，便于工程师识别

IT之家 11 月 13 日消息，小米于周五发布了本周 MIUI 公告，解答了大家提出的问题。本周 MIUI Android 12 开发版的状态栏新增加了一个安卓小机器人的图标，官方表示这是帮助开发者快速区分用户的系统是否为 Android 12 开发版，用户在提交问题时，工程师能够快速定位问题。目前，这一图标不能够取消。

MIUI 大王 表示，这枚“勇士勋章”象征了开发版用户的荣誉和使命。每年安卓新系统从发布到内测到稳定，都要经历一个艰难的过程，需要解决各种新特性带来的兼容问题。他表达了对 MIUI 开发版用户的努力。

以下为其它新增 Top10 问题答复和进度：

2. 开发版设置-声音与触感页面排版错乱的问题

进度答复：已在 21.11.10 版本修复，请大家更新最新开发版验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

3. Redmi K40、小米 10S 开发版，刷新率自动降低为 60Hz

进度答复：已在 21.11.10 版本修复，请大家更新最新开发版验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

4. 开发版调用输入法后卡顿的问题

进度答复：已在 21.11.8 版本部分优化，请大家更新最新开发版验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

5. 开发版运营商名称显示为英文

进度答复：预计在 21.11.11 版本部分优化，请大家在下周开发版中验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

6. 开发版横屏通知中心时间控件显示不全

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

7. 开发版设置-应用管理界面排版错乱

进度答复：预计在 21.11.17 版本部分优化，请大家在下周开发版中验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

8. 开发版状态栏部分应用图标不显示

进度答复：预计在 21.11.17 版本部分优化，请大家在下周开发版中验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

9. 开发版游戏加速消失的问题

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

10. 安卓 12 开发版，部分场景出现桌面卡顿

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

据IT之家了解，小米日前宣布了 MIUI 12.5 增强版第三批稳定版推送计划，包含 Xiaomi Civi、Redmi 9、Redmi 10X 4G、Redmi Note 11 Pro、Redmi K30 至尊纪念版等机型，最近几日这些手机会陆续收到更新。