重大改进：微软将为 PC 版 Xbox 游戏支持修改安装位置，还能使用 Mod

IT之家 11 月 14 日消息，据 The Verge 报道，微软终于将为 Windows 用户带来自家的游戏安装改进，允许安装到任意文件夹，并且不受限制地访问。

众所周知，微软应用商店的游戏（XGP 游戏等）一般无法指定安装位置，会放在 WindowsApps 文件夹，同时用户也不能打开文件夹进行修改，这对于游戏玩家来说就失去了很多可玩性。

熟悉微软计划的消息人士告诉 The Verge，目前正在内部测试 Windows Xbox 应用更新，将对这一情况做出改变，解决从 Xbox Game Pass for PC 安装游戏的一大痛点。

微软应用商店是使用基于 Windows 的文件夹权限来对游戏安装位置进行访问限制，这使得备份游戏或自由移动游戏变得困难。改进之后，玩家在微软应用商店安装游戏就可以像 Steam 等平台那样方便。

IT之家了解到，目前该测试内容已得到微软官方证实，“目前 Xbox Game Pass 推出了《喋血复仇》《帝国时代 4》《极限竞速：地平线 5》和《光环：无限》等出色的 PC 游戏，我们希望为玩家提供更多选项来自定义他们在 Xbox 应用中的体验，”Xbox 合作伙伴体验总监 Jason Beaumont 表示。“随着我们推出更多功能，我们将继续分享更新。”

▼ Xbox 应用的测试界面