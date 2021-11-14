亚马逊豪赌 Rivian 获得丰厚回报，将押注更多气候科技创新

11 月 14 日消息，据媒体报道，当电动汽车制造商 Rivian 本周成功上市后，亚马逊的豪赌获得了丰厚回报。事实上，这家科技巨头还押注了许多其他气候领域的科技创新，以帮助实现零碳目标。

Rivian 在此次大规模首次公开募股（IPO）中筹集了近 120 亿美元资金，市值已经超过 1100 亿美元，高于老牌汽车巨头通用汽车和福特公司。Rivian 上市为亚马逊带来了一笔巨额财富，后者曾向 Rivian 投资了 13 亿美元。亚马逊持有 Rivian 的 20% 股份目前价值超过 210 亿美元。

Rivian 上市在财务上对亚马逊来说是个巨大成功，这也是该公司应对最具挑战性任务之一的关键，即减少其业务对环境造成的破坏。长期以来，亚马逊始终因在削减碳足迹方面行动不够快而受到批评。2019 年，数千名亚马逊员工签名提交股东提案，并敦促亚马逊采取更多措施应对气候变化后，1000 多名员工参加了罢工活动。

同样在 2019 年，亚马逊创始人兼执行董事长杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 站在舞台上，公布了一项改变公司气候政策的全面计划，并誓言到 2040 年，亚马逊将实现零碳目标。他还宣布，亚马逊将向 Rivian 订购 10 万辆电动送货面包车，这些车辆将于 2030 年交付完毕。亚马逊希望最早在明年就能有 1 万辆电东送货车上路。

然而，这些目标在很大程度上与亚马逊目前的现实不符。作为美国最大的在线零售商，亚马逊每年使用燃油飞机、货车、卡车和轮船组成的广泛运输网络，在全球范围内交付超过 100 亿件商品。亚马逊正将更多的运输业务转移到内部，并在全美各地增设仓库，以求将送货时间从两天缩短到一天。在某些情况下，甚至在下订单后的几个小时内送货上门。

据报道，贝索斯此前曾表示，当日达送货服务可以通过减少对飞机的依赖来减少温室气体排放，而将仓库设在离客户更近的地方意味着送货面包车在投递包裹时可以缩短行程。美国环保署的数据显示，交通运输业仍然是美国气候污染的最大来源，占美国温室气体排放总量的 29%。

2020 年，随着亚马逊业务在疫情期间激增，其碳排放量也出现了增长，攀升了 19%。不过去年每美元商品的温室气体排放量下降了 16%。

亚马逊要想在其脱碳努力上取得进展，就需要继续投资和部署新的运输技术。亚马逊已经在这样做，包括通过气候承诺基金 (Climate Pledge Fund) 拨付的 20 亿美元资金。亚马逊利用这笔资金投资于初创公司，开发有助于推进其气候目标的技术。

亚马逊去年斥资 10 亿美元收购了 Zoox，这在某种程度上代表了其对电气化的又一次押注。Zoox 已经开发出全电动、全自动驾驶汽车，专为叫车服务而打造。Zoox 始终在旧金山和加州福斯特城、拉斯维加斯以及西雅图测试其自动驾驶汽车原型。该公司还在西雅图设立了办事处，不过 Zoox 和亚马逊仍在继续分开运营。

将来，Rivian 的送货面包车和 Zoox 的自动驾驶车辆都可能融入亚马逊庞大的物流网络，使货物的运输和交付过程变得更便宜、更快、更环保。

但 Lux Capital 合伙人比拉勒・祖贝里 (Bilal Zuberi) 表示，对 Zoox 来说，电动化并非必需的。他说：“Zoox 可能使用燃油汽车，也可能使用电动汽车。亚马逊投资 Rivian 背后的主要战略是领先于即将到来的电动汽车浪潮，并从中分一杯羹。”

目前还不清楚自动驾驶汽车是否会对环境产生重大影响。该技术的支持者表示，自动驾驶汽车将减少交通拥堵，并促进拼车服务的增长，这可能意味着人们乘坐私家车的出行减少。其他人则认为，自动驾驶汽车可能会导致更多的人使用汽车出行，产生更大的污染。

亚马逊还在自动驾驶汽车领域进行了其他重大押注。作为 5.3 亿美元融资的一部分，该公司在 2019 年投资了自动驾驶汽车初创公司 Aurora。