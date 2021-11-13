特斯拉劲敌 Rivian 上市后：福特数钱，通用落泪

太疯狂了，新能源汽车太疯狂了！

昨天晚上，被美国投资人视为特斯拉劲敌的美国新造车公司 Rivian 在美股上市，疯狂吸金百亿美元后股价也一路走高。

第一天收盘时，市值 859 亿美元（约合人民币 5490 亿人民币），超过了福特汽车。今天收盘时，市值 1049 亿美元（约合 6693 亿人民币），又超过了通用汽车。

至此，Rivian 成为美国市值第二高的车企，仅次于特斯拉。在全球也仅次于特斯拉、丰田、大众和比亚迪，位列第五名。

▲ 全球车企市值前 10

车企老板们集体坐不住了。马斯克发推称 Rivian 还需要提高生产率，并实现收支平衡。通用 CEO Mary Barra 则在纽约时报的会议上表示，Rivian 市值这么高正说明通用的市值被低估了。

Rivian 成为美国新一代的新能源汽车巨星，跟该公司较强的产品设计和研发能力有关，但也应看到亚马逊和福特汽车两个巨头在背后的大力追捧。

更有意思的是，福特和通用两大美国车企巨头，还曾展开过一场争夺 Rivian 的暗中较量。

早在 2018 年和 2019 年，Rivian 的创始人 Scaringe 就先后和福特的运营总监 Hinrichs，以及通用汽车 CEO Mary Barra 和总裁 Mark Reuss 商议过投资入股事宜。

因为福特当时手里没太多现金，所以 Rivian 在 2019 年就决定接受通用的投资。

但就在双方签订投资协议前，福特竟然派专机将 Rivian 的创始人接至西雅图进行紧急谈判，并给出了更优惠的投资条件。通用这边也是消息灵通，得知双方在西雅图会晤后要连夜返回底特律，直接派团队奔赴机场截机，希望抢回自己的投资标的……

就在 Rivian 上市之时，外媒《华尔街日报》通过大量的采访撰写了一篇深度报道，向外界详细揭开了福特与通用的这场投资暗战 —— 上述片段就出自该报道，此外文中还有大量相关细节，非常精彩。以下为该报道全文编译，在不改变原意的情况下，车东西略有删改。

一、MIT 学霸创业造车 获众多资方支持

2009 年，Rivian 创始人 RJ Scaringe 在麻省理工学院取得了机械工程博士学位，创立了 Irvine 公司，也是 Rivian 的前身。

Scaringe 的父亲是一名工程师，他童年在佛罗里达长大，从小就痴迷于汽车。小时候，他经常跑到邻居家的车库里修车，还喜欢把备用零件放在他的卧室里。长大后，出于环保主义的理念，他决定研发新能源汽车。

▲ Rivian CEO RJ Scaringe

Scaringe 今年 38 岁，他不像其他车企的高管一样西装革履，相比西装，他更喜欢穿 Patagonia 品牌的抓绒衫，因为他认为该品牌注重环保。

Scaringe 曾经表示，希望自己的公司也能和这个品牌一样环保。据悉，Patagonia 的前 CEO 也是 Rivian 的董事会成员。

Irvine 公司（Rivian 的前身）早期致力于打造一款高性能跑车。但近年来，随着市场和环境的变化，该公司决定调转航向，转向研发电动皮卡和 SUV 车型，并且公司也随后更名为 Rivian，并将总部搬至底特律。

“汽车行业不仅是增长最快、最受欢迎的领域，也是目前最需要节能减排的领域，”Scaringe 在去年接受采访时说道。

2016 年 9 月，Rivian 收购了三菱汽车在伊利诺伊州的工厂。在随后的 2017 年，Rivian 在进行工厂改造时，获得了日本住友商事美国公司数亿美元投资，双方还建立了联合研发中心。此后，Rivian 又获得了沙特工业集团的 5 亿美元（31.9 亿元人民币）投资。

▲ Rivian 伊利诺伊州工厂

Rivian 的财务文件显示，2020 年初到今年 6 月，该公司运营亏损约为 20 亿美元（约为 128 亿元人民币），上个季度的运营亏损估计在 7.25 亿（约为 46.34 亿元人民币）至 7.75 亿美元（约为 49.54 亿元人民币）之间。

Rivian 表示，将在年底前推出三款车型。第一款电动皮卡名为 R1T，于 9 月份开始交付。第二款名为 R1S 的中型 SUV 将于 12 月推出，同时 Rivian 还将推出一款为亚马逊设计制造的电动送货卡车。

▲ Rivian 为亚马逊打造的电动货运车

Rivian 表示，亚马逊向 Rivian 抛出了一份 10 万辆卡车的订单，Rivian 计划在 2025 年之前向亚马逊交付卡车。据悉，这三款车都将在伊利诺伊州的工厂生产。为了提升产能，该公司并表示正在为新工厂选址。

二、百年对手积极转型 通用福特都看上了电动新星

就在 Rivian 逐步推进自己造车梦想的时候，福特和通用这对百年对手也注意到了这个新伙伴。

1903 年，福特成立。5 年后，通用汽车成立。从皮卡到超跑的各个车型，双方一直以来都在竞争。

这是一场因距离而加剧的竞争：福特的总部位于密歇根州迪尔伯恩的底特律郊区，距离通用汽车在底特律市中心的总部仅 9 英里（约为 14.5 公里）。

▲ 福特汽车总部，图自 Wikipedia

在电动汽车领域，双方都雄心勃勃，福特和通用各自都投资了动力电池工厂，建立新的电动汽车业务线。除此之外，他们都在与科技巨头和初创公司合作，以获得智能化方面的创新。

通用比福特更早宣布开展电动汽车业务，并承诺自己生产动力电池。去年 10 月，通用汽车将目标对准特斯拉。当时通用表示，计划能在电动汽车销售领域处于领先地位，将发布一款售价约为 3 万美元（约合人民币 19.1 万元）的新纯电 SUV，低于特斯拉 Model 3 标准续航版的价格。

而另一方福特，则承诺在 2025 年前对电动汽车业务投资 300 亿美元（约为 1918 亿元人民币）。这些举措相当于在电动汽车上下了大赌注，尽管当时大型汽油动力卡车和 SUV 的市场份额还远远高于电动汽车。

电动汽车销量只占全球汽车总销量的一小部分，但处于急剧上升阶段。

而摩根士丹利的一份研究报告显示，在全球范围内，今年 9 月份电动汽车销量比去年同期翻了一倍多，占汽车总销量的 9%，电动汽车占美国市场的销量的 3.6%。

面对来势汹汹的电气化浪潮，福特和通用在电动汽车的赛道上都有些力不从心。随着特斯拉的发展势头越发迅猛，福特和通用两个老大哥也开始有居危墙之感。于是他们把目标瞄准了羽翼未丰的电动初创企业们 —— 而 Rivian 显然就是那块最抢手的香饽饽。

毕竟投资这些热门的电动汽车初创企业既能让他们这些电气化转型后劲不足的老车企抄上一条近道，又能够拿到一笔不错的现金流，何乐而不为？

三、福特率先递出橄榄枝 但无奈手里没钱

故事的开始，还是在三家公司的总部 —— 底特律。

2018 年 9 月，福特与 Rivian 第一次进行交涉。时任福特全球运营总监的 Joe Hinrichs 在底特律郊区的 Rivian 总部会见了其创始人 Scaringe。

两人此次相谈甚欢，福特的 Hinrichs 在与 Rivian 创始人 Scaringe 一起畅想了合作之后的蓝图。

▲ 福特当时的全球运营总监 Joe Hinrichs

当然双方也不过是各取所需，Rivian 谋求两个能够在工程和制造技术方面提供帮助的合作伙伴 —— 一是科技公司，二是大型汽车制造商。显然福特会是后者的一个好选择。而对于福特来说，他们则希望能够利用 Rivian 的技术来帮助他们开发一款新的电动汽车。

那次会面之后，福特和 Rivian 基本上已经看对了眼。但因为当时福特未能完成预期盈利目标，现金流的压力较大，因此福特高管们均认为当时并非入局的合适时机，投资一事并未落实。

四、通用即将牵手成功 却被福特半路抢亲

另一边，通用汽车也觊觎着 Rivian 这块肥肉。既然福特没钱，通用自然就“趁虚而入”了。

与福特不同的是，通用当时已经布局了自己的电动汽车业务，并且推出了自己的电动皮卡。据消息人士称，当时通用高管们将与 Rivian 的合作视为一项战略投资。毕竟通用也希望借着 Rivian 的东风把自己的电动皮卡更快地推向市场。

知情人士称，2019 年初 Rivian 的创始人 Scaringe 与通用汽车 CEO Mary Barra 和总裁 Mark Reuss 就交易进行了谈判。彼时亚马逊已经牵头对 Rivian 进行了一轮 7 亿美元（约合人民币 44.7 亿元）的融资，通用方面显然对 Rivian 的潜力更加看好，开始加速推进交易。

▲ 通用汽车总部，图自 britannica

2019 年 3 月初，福特的全球运营总监 Hinrichs 再次在底特律市郊找到了 Rivian 的创始人 Scaringe，谈论交易事宜。但 Scaringe 表示 Rivian 与通用汽车的谈判已经进入了最后阶段 —— 想要婉拒福特。

但 Hinrichs 显然不会放过任何一个可能打开的缺口。他看出了 Scaringe 的犹豫，并建议 Rivian 重新考虑合作事宜，并安排了在西雅图与福特高层见面详谈。

Hinrichs 此人在福特内部颇有声望，也是谈判的一把好手。他早年间曾在通用做过工厂经理，2000 年时正式加入福特，随后成为高管。他一手推动了福特在中国的业务，与美国政府就燃油经济性规定达成协商，还曾领导过与美国汽车工人联合会 (UAW) 的谈判。

颇为讽刺的是，为福特与 Rivian 牵线搭桥正是通用汽车前 CEO 瓦格纳 (Rick Wagoner)。瓦格纳是 Rivian 的早期投资者之一，上世纪 90 年代在通用汽车工作时曾是 Hinrichs 的导师。

福特的 Hinrichs 在与 Rivian 创始人 Scaringe 谈判时，显然已经完全不顾及拂了前东家通用的面子。他仍直言：“就算你和某人订婚了，但并不意味着你就必须和他结婚。”

在撺掇 Rivian 与通用“悔婚”之后，福特的运营总监 Hinrichs 快速地安排了与 Rivian 创始人 Scaringe 在西雅图的会议。也许因为通用给出的条款确实不如福特的诱人，也许因为福特湾流 (Gulfstream) 飞机给 Scaringe 一种展望蓝图的速度与激情，从西雅图飞回到底特律的四个半小时行程中，Scaringe 决定与福特合作。

▲ 福特公司的湾流 G550 公务机

故事到这里本来已经该完了，但其实还有一次波折。

知情人士称，Rivian 创始人 Scaringe 当晚在结束了与福特运营总监 Hinrichs 在西雅图的会议之后，乘坐福特公司的湾流专机降落在了底特律郊区的一个机场。

当飞机向福特和通用汽车共同使用的机库滑行时，机上的两人发现机库外还有一架飞机，并且旁边还有两辆通用汽车生产的黑色凯迪拉克豪车在附近等待。

显然通用已经意识到了交易破败的苗头，安排人员专门到了机场等待 Rivian 创始人 Scaringe，想要挽回这位“新娘”。

抵达底特律的时候，福特运营总监 Hinrichs 似乎感觉到了 Rivian 创始人 Scaringe 的尴尬，于是安排把一辆福特家的林肯领航员 SUV 直接停在飞机旁边。

舱门打开后，Rivian 创始人 Scaringe 低着头冲下飞机台阶，匆忙进入了林肯 SUV 车内。

随后，福特和 Rivian 团队之间就立即开始了细节谈判，直到第二天凌晨 4 点双方才签署了协议。

最终，该交易于 2019 年 4 月正式公布。