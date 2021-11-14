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波音 737 Max 国内适航指令征求意见通知发布，包含 11 项措施与规定

2021/11/14 13:30:36 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 14 日消息，波音 737 Max 复飞迎来最新进展，据IT之家网友 @天合联盟 投稿，中国民用航空局航空器适航审定司发布了《发布 737-8 飞机的适航指令征求意见通知 NPAD-2021-0012》的公告，征求意见的截止日期为 2021 年 11 月 26 日。

根据公告内容，波音 737-8 飞机先后发生印尼狮航和埃塞俄比亚航空两起空难，调查结果表明两起事故的发生皆因当波音 737-8 飞机处于人工飞行且襟翼收上的状态，错误的高迎角输入反复激活机动特性增强系统（MCAS，Maneuvering Characteristics Augmentation System），导致水平安定面重复低头配平，飞行机组在多重告警的干扰下，无法有效识别定位故障并采取措施，最终造成飞机失去控制。

为了解决上述不安全状态，波音启动了飞行控制系统软件和显示系统软件的设计更改工作，中国民用航空局在对波音提交的飞行控制系统软件设计更改、显示系统设计更改、飞机飞行手册修订、水平安定面配平线束敷设改装等相关改正措施开展了全面的评估后，确认相关改正措施能消除上述不安全状态

基于以上情况，为了消除上述不安全状态，中国民用航空局颁发本适航指令，替代 CAD2018-B737-21，要求贯彻实施飞行控制计算机操作程序软件（FCC OPS）的安装与验证、MAX 显示系统软件（MDS）的安装与验证、水平安定面配平线束敷设的改装、迎角（AOA）传感器系统的测试、安装失速警告系统抖杆跳开关按键（带有颜色的键帽）、飞机飞行手册的修订、MEL 的修订等改正措施。

IT之家了解到，新的适航指令拟采取的措施和规定包括：

  • 飞行控制计算机操作程序软件（FCC OPS）的安装与验证

  • MAX 显示系统（MDS）软件的安装与验证

  • 水平安定面配平线束敷设更改

  • 安装失速警告系统抖杆跳开关按键（带有颜色的键帽）

  • 修订飞机飞行手册

  • 修订 MEL

  • 迎角传感器系统的测试

  • 运行准备飞行

  • 特许飞行

  • 认可已完成的措施

  • 等效替代

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关键词：波音 737 MAX

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