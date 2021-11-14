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消息称小米将在印度推出红米智能手环 Pro，Redmi Note 11T 5G 月底发布

2021/11/14 16:09:41 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 14 日消息，小米上个月推出了 Redmi 智能手环 Pro 和 Watch 2 Lite。Redmi 智能手环 Pro 未来几周将在欧洲上市，定价 59 欧元（约 431.88 元人民币）。

外媒 91mobiles 援引 Mukul Sharma 消息称，小米很快会在印度推出红米智能手环 Pro，而 11 月 30 日恰好是 Redmi Note 11T 5G 的发布时间。因此，Redmi 智能手环 Pro 大概率将会在此次发布会上亮相。

规格

Redmi 智能手环 Pro 搭载 Apollo 3.5 芯片，屏幕最大亮度为 450nits，PPI 为 282，支持自动调节亮度，配备 2.5D 钢化玻璃，支持 50 米防水，采用硅胶表带。

Redmi 智能手环 Pro 采用常见的加速度计、陀螺仪和 PPG 心率监测器，拥有超过 110 种锻炼方式，其中 15 种是专业模式，该手环还支持 SpO2（血氧）检测。

IT之家了解到，Redmi 智能手环 Pro 拥有 200 mAh 电池，采用磁吸充电，支持蓝牙 5.0，正常使用下可以使用 14 天左右，省电模式下可以使用 20 天左右。

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关键词：手环小米redmi

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