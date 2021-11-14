专项打击警告：《英雄联盟手游》恶意插件“零容忍”，初犯即封号 1 年

IT之家 11 月 14 日消息，《英雄联盟手游》官方此前表示，将针对游戏中恶意破坏对局环境的行为进行打击。

官方今日发布公告称，将进行重拳出击，对于恶意插件“零容忍”，进一步强化打击力度。

尊敬的召唤师：

《英雄联盟手游》致力于营造公平、绿色的健康环境，并将持续加强打击违规行为。即日起，运营团队将联合安全团队启动“恶意插件/外挂打击专项”，针对在游戏中使用恶意插件等不良行为进行严厉打击。

本次行动，我们将对游戏内“违规游戏行为”提升覆盖率，并加强处罚力度。外挂/恶意插件会严重影响召唤师们的正常游戏体验，因此对于外挂/恶意插件必须采用零容忍的态度。凡被安全系统监测并查实，或者经召唤师举报查实后，使用恶意插件/外挂的账号，处罚由首次发现封号 30 天调整为封号一年，对于情节严重者，不限于使用更严厉的惩罚措施。

使用插件、外挂将会对其他玩家带来极大的负面体验，为了保障玩家的账号安全与游戏体验，针对使用插件、外挂这一违规现象，安全运营团队均会在第一时间对服务器进行保护，针对插件及外挂进行专项技术应对，并建立监控系统密切检测，对违规作弊行为进行快速锁定并进行封禁，后续也将阶段性公布封禁名单。

《英雄联盟手游》的绿色健康环境，需要每一位召唤师共同创造，违规行为将会受到严厉的处罚，恶意软件很可能含有木马、病毒等，会对召唤师们的账号财产安全带来威胁，希望召唤师们能够遵守游戏规则，共同维护绿色的游戏环境，抵制所有插件、外挂、不良第三方软件，通过腾讯客服、游戏内举报不良行为，保护自身财产安全。

腾讯游戏 K6 合作部英雄联盟手游运营团队 & 腾讯安全团队

2021 年 11 月 14 日