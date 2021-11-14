蚂蚁集团副总裁漆远重返学界，任复旦大学 AI 创新与产业研究院院长

IT之家 11 月 14 日消息，前阿里巴巴副总裁、蚂蚁 AI 首席科学家漆远重返学界，加盟复旦大学。

2014 年，漆远加入阿里，曾任阿里巴巴（中国）有限公司副总，阿里数据科学技术院执行院长、蚂蚁集团 AI 首席科学家及数据智能委员会主席。

据复旦大学公众号报道，漆远已办理好入职手续：

2021 年起，他受聘为“复旦-浩清”特聘教授、复旦人工智能创新与产业研究院院长。

▲ 右二为漆远，图源 @复旦大学

不过，虽然复旦大学已经官宣，但漆远目前还在达摩院官网介绍中。

39 岁获北美终身教职

漆远本科毕业于华中科技大学自动控制专业，在中科院取得模式识别硕士学位后，于 MIT 媒体实验室进行机器学习工作。

按照漆远的说法是：包括自动控制、模式识别、机器学习在内，都是人工智能学科的分支。

据阿里研究院报道，漆远接触 AI 的时间很早，曾经于 1998 年发表过“基于神经网络的指纹识别”为题的论文。

当时，漆远表示自己“一心想做学术，想当老师”。

2003 年，谷歌创始人之一拉里・佩奇曾经来 MIT 招人并选中了他，但漆远并没有去；此后也曾经与 Facebook 等如今大火的互联网企业擦肩而过。

博士毕业后，漆远于 2007 年加入普渡大学，2013 年成为普渡大学计算机科学系和统计系的终身 (副) 教授。

期间，漆远曾经研究过如何用 GPU 加速机器学习算法，还开设了普渡大学计算机系的第一门机器学习课程。

在 2014 年，漆远选择回国加入阿里巴巴。

漆远是阿里数据科学与技术研究院 iDST 的创始人之一，这个研究院是达摩院的前身。

后来，他又担任蚂蚁金服副总裁、首席数据科学家，达摩院金融智能负责人，蚂蚁 AI 首席科学家等职位。

在阿里期间，漆远同样做了不少与 AI 相关的工作贡献：

建立并带领团队开发了阿里首个基于参数服务器的超大规模机器学习平台，目前在阿里和蚂蚁的 100 多个业务场景中广泛使用；

建立起阿里第一个专业的基于深度学习的语音识别团队；

漆远领导的蚂蚁 AI 部门将机器学习应用于各个业务线，其中，为支付宝的证件审核系统开发的基于深度学习的 OCR 系统，使证件校核时间从一天缩短到一秒……

如今回归学界，外界透露是个人和家庭的原因。

据复旦大学公众号报道，漆远也在考虑子女入学这样的问题。

不少计算机大牛重返学界

事实上，这几年有不少计算机大牛重返学术界，其中又有不少是在复旦大学。

尚笠，复旦大学教授、博士生导师。

在加入复旦之前，尚笠曾任英特尔中国研究院副院长、首席架构师，以及协合新能源集团执行董事。

而且，尚笠也曾经于北美高校（美国科罗拉多大学博尔德分校）获终身教职，任电子计算机与能源工程系副教授。

尚笠本硕毕业于清华大学，博士毕业于普林斯顿大学，研究方向是计算机嵌入系统、人机交互与智能、集成电路与 EDA。

柴洪峰，中国工程院院士，近日同样加盟复旦大学计算机学院。

▲ 图源 @澎湃新闻

作为中国银联股份有限公司董事、电子商务与电子支付国家工程实验室理事长、主任，柴洪峰也曾任中国外汇交易中心副总裁。

当然，从复旦大学走出去的计算机人才也不少。

包括奇绩创坛创始人陆奇、微软亚洲研究院院长周礼栋、华为“鸿蒙之父”陈海波等计算机业界大牛，都曾经毕业于复旦大学。