realme 总裁李炳忠：真我手机将进军 800 美元以上高端市场

IT之家 11 月 14 日消息，realme 总裁李炳忠于 11 月 12 日在推特正式宣布，realme 真我手机将进军售价 800 美元（约 5112 元人民币）以上的高端市场。他还在 Twitter 向用户提问，“你对 realme 旗舰手机最期待的是什么？”

IT之家了解到，realme 目前的手机包括 GT 系列、Q 系列、V 系列以及 X 系列，在海外发布的机型与国内有所不同。目前售价最高的 realme 手机为真我 GT 5G 以及真我 GT 大师探索版，零售价均超过 3000 元。

真我 GT 5G 搭载高通骁龙 888 处理器，最高 12GB+256GB，售价 3399 元，限时优惠价 2999 元。这款手机于 2021 年年初发布，配备 120Hz Super AMOLED 屏幕，支持 65W 快充，采用满血版 LPDDR5+UFS 3.1 存储。这款手机配备 3D 钢化液冷散热，机身轻至 186g 配备线性马达，主摄配备索尼 6400 万像素传感器。

真我 GT 大师探索版则搭载高通骁龙 870 处理器，12GB+256GB 顶配版售价 3199 元。该手机提供具有素皮质感的旅行箱・杏、灰配色，以及平整后盖的雪山/晨曦配色。

IT之家了解到，这款手机的摄像头规格相比 realme GT 有所提升，主摄采用索尼 IMX766 传感器，具有 1/1.56 英寸大底 + OIS 光学防抖。该产品拥有专业街头摄影模式，提供 NOMO 滤镜等效果。手机支持 65W 快充，屏幕为 120Hz 刷新率，有着 HDR10 + 认证，色域覆盖 100% DCI-P3。

根据近期爆料，联发科天玑 2000 旗舰处理器，以及高通骁龙 898 均有望于近期发布，预计 realme 首款售价超过 5000 元的旗舰机型将于 2022 年推出，在摄像头、屏幕等方面会有很大升级。