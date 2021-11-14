A320 主板焕发第二春，华硕等厂商启用 AMD 锐龙 5000 系列 Zen3 处理器支持

IT之家 11 月 14 日消息，众所周知，AMD 声称不会正式为 300 系列主板提供 Ryzen 5000 (Vermeer) 系列处理器支持，但随着英特尔新品的到来，这种情况似乎开始变得有所不同。

外媒 TomsHardware 发现，包括华硕和技嘉在内的厂商已经为 A320 主板部署了新固件以支持 Zen3，相比用户自行魔改的 X370/B350 固件更加稳定，同时也更加安全。

现在华硕和技嘉已经发布了 A320 主板的第一批固件，预计其他厂商可能会效仿，目前 AMD 方面暂未回应。而且很奇怪的是，中高端的 X370、B350 并没有开放锐龙 5000 系列支持。

AM4 插槽发布于 2016 年，是市场上寿命最长的插槽之一，可兼容多代 AMD 处理器和包括 X570、B550、X470、B450 等芯片组，支持锐龙、第七代 A 系列和速龙 X4 台式处理器，而且 AMD 似乎在明年之前也没机会推出新一代 600 系列主板，这代表 AM4 至少用了五年。

IT之家了解到，A320 系列主板是一个简便、稳定的入门级平台，自 2017 年上市以来便广受用户好评，价值也就 300 元左右，搭配万金油的入门级 CPU，可以处理大多数办公场景的工作。

值得一提的是，由于一些早期的 AM4 主板 BIOS 容量有限，厂商升级 BIOS 支持新 CPU 的同时必须舍弃一些旧型号的支持，所以你想要使用旧 CPU 的话可以不用升级。

目前来看，很多购买 A320 主板的用户并没有期待自己的平台能够升级 Ryzen 5000 系列支持，不过在使用近 5 年之后还能跟上 AMD 最新架构的处理器也是一种意外的惊喜。