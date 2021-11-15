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印度工程师起诉 SpaceX，称其遭遇歧视：没有获得培训机会，一些文档也无法查看

2021/11/15 8:11:02 来源：新浪科技 作者：- 责编：江离
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北京时间 11 月 15 日早间消息，据报道，佛罗里达一名前 SpaceX 工程师以种族歧视为由起诉公司，他认为自己与其它一些员工职位虽然一样，但没有获得相同的培训机会，一些文档也无法查看

这名员工叫 Ajay Reddy，月初时他向奥兰多法院起诉 SpaceX，他指责公司歧视、报复和违约。

Ajay Reddy 是亚裔美国人，有印度血统，他本是 SpaceX 一名整流罩修复工程师，2020 年 5 月被解雇。

根据 SpaceX 的声明，Ajay Reddy 之所以被解雇是因为在一次小组面试时针对候选者给出的答案，Ajay Reddy 做出不合适的面部表情，他的面部表情让面试者感到不舒服

Ajay Reddy 却有不同说法，他说自己在工作期间遭到严重骚扰，还有肆意的嘲笑、恐吓，干扰他好好工作，对他的工作表现给出虚假陈述。Ajay Reddy 与两名白人工程师一起工作，他们两人先进公司，因为修复整流罩是新项目，大家都不熟悉。按照 Ajay Reddy 的说法，当中一名同事在加州培训了几天，而另一位可以与设计整流罩系统的工程师接触。

当时 Ajay Reddy 要求公司提供相似培训但被拒绝，因此 Ajay Reddy 觉得自己被羞辱和孤立。Ajay Reddy 还说两名同事犯下成本高昂的错误，毁掉价值几百万美元的设备，但他们并没有被处罚。Ajay Reddy 却因相似错误被处罚。

Ajay Reddy 说：“管理层以不合理方式将事故和错误归咎于原告却保护我的同事，完全忽视他们糟糕的表现。”

不只如此，Ajay Reddy 还认为公司支付给亚裔工程师的薪水明显低于非亚裔工程师。Ajay Reddy 声称自己蒙受了经济损失、精神创伤，承受了极端情绪压力，甚至失去正常生活的能力。

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关键词：SpaceX

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