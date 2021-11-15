中手游：《仙剑奇侠传：世界》是可让玩家利用 VR 设备化身虚拟角色的国风文化元宇宙游戏

IT之家 11 月 15 日消息，据中手游官方消息，中手游董事长兼 CEO 肖健 11 月 12 日在线上与投资者进行交流，首次公布“仙剑元宇宙”相关具体规划。

据介绍，“仙剑元宇宙”将按照数字孪生、虚拟原生、虚实融生三步规划，直至实现虚拟世界与现实世界界限模糊、互相交融的目标。

肖健会上表示，中手游将在国风文化热潮下，将“仙剑元宇宙”打造成首个国风文化元宇宙。《仙剑奇侠传: 世界》将会是国内首个具备开放世界元素的国风文化元宇宙游戏，同时也会是国内首个提供 VR 深度体验，并让玩家利用 VR 设备真正化身虚拟角色的国风文化元宇宙游戏。

IT之家了解到，9 月，中手游首次披露立项开发已近两年时间的仙剑元宇宙游戏《仙剑奇侠传：世界》。

在 12 日的交流会上，肖健表示《仙剑奇侠传：世界》目前已具备开放世界、虚拟现实、虚拟演出、数字藏品宠物、虚拟经济生态、玩家共创以及虚实融合等特点。

中手游表示，《仙剑奇侠传：世界》元宇宙游戏由中手游旗下的满天星工作室研发，团队规模在 150 人以上且仍在扩张。《仙剑奇侠传：世界》支持多平台，覆盖 PC、主机、移动端以及 VR 和云游戏等所有主流硬件设备及体验模式。《仙剑奇侠传：世界》预计于 2022 年 Q3 测试，2023 年内正式上线。

此外，中手游在规划中提到，《仙剑奇侠传：世界》是一款架设在“仙剑奇侠传”IP 世界观上的，游戏范围可达 24×16（384 平方公里）沉浸式开放世界游戏。