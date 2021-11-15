搜狐 Q3 营收 2.16 亿美元同比增长 37%，将回购 1 亿美元股票

IT之家 11 月 15 日消息，搜狐公司今日公布了截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的 2021 年第三季度财务报告。

第三季度重要业绩

总收入为 2.16 亿美元，较 2020 年同期增长 37%，较上一季度增长 6%。

品牌广告收入为 3,400 万美元，较 2020 年同期下降 18%，较上一季度下降 8%。

在线游戏收入为 1.67 亿美元，较 2020 年同期增长 65%，较上一季度增长 10%。

归于搜狐公司的美国通用会计准则持续经营业务净利润为 1,200 万美元。去年同期净亏损为 1,500 万美元，上季度净利润为 2,200 万美元。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为 1,700 万美元。去年同期净亏损为 700 万美元，上季度净利润为 2,500 万美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳表示：“2021 年第三季度，面对散发疫情和宏观经济环境的不确定性，我们持续致力于技术的提升和产品的研发。得益于在线游戏业务的稳健表现，我们的收入和利润均优于此前预期。搜狐媒体不断优化产品，丰富优质内容并促进社交分发。搜狐视频继续着力于‘双引擎’战略，我们将先进的视频直播技术应用于多种场景，使其成为生产视频内容的有效工具。畅游在线游戏本季度表现良好，收入超过此前预期上限。”

IT之家了解到，搜狐公司品牌广告收入为 3,400 万美元，较 2020 年同期下降 18%，较上一季度下降 8%。下降主要是由于门户广告收入的下降。

在线游戏收入为 1.67 亿美元，较 2020 年同期增长 65%，较上一季度增长 10%。同比增长主要来自 2020 年第四季度推出的怀旧天龙，环比增长主要来自 2021 年第三季度推出的小浣熊百将传。

近期动态

搜狐公司今天宣布，董事会已于 2021 年 11 月 13 日批准一项为期 1 年的总金额最高 1 亿美元的美国存托股票回购计划。该股票回购计划将遵循美国证券交易法 1934 下第 10b-18 项规则和第 10b5-1 项的相关规定，由管理层按照市场价格在公开市场进行。对搜狐美国存托股票购买的时间和数量将取决于搜狐公司管理层对市场条件、美国存托股票交易价格以及其他因素的评估。这一股票回购计划可以在任意时间暂停或终止。公司计划利用现有资金进行本次回购。

业务展望

2021 年第四季度，搜狐预计：