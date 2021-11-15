百部动画老片重获新生，一切以情怀之名

这几年，中国动漫产业迎来了蓬勃发展，作品数量和质量都有了很大的提升。

不过，尽管如今的动画片有越来越先进的技术，越来越炫酷的画面，还有越来越丰富的题材，但小编还是时常不忘把过去的“老动画片”拿出来回味。

像《大闹天宫》、《天书奇谈》、《小蝌蚪找妈妈》，还有《黑猫警长》、《舒克和贝塔》等等，这些作品不仅有出色的原创剧本，很多还兼备中国传统文化艺术内涵，或者融入了更深刻的人文思考。

经典历久弥新，他们是中国动画行业发展黄金时代的见证，更刻入了几代人的童年记忆中。

但有一个问题是，经过数十年的岁月的磨蚀，当年很多优秀的动画作品如今都不可避免地遭遇了不同程度的损耗。

胶片保存过程中霉变、污染、破损等各种情况，导致画面失真、褪色、闪烁甚至丢帧，最终的结果，就是这些优秀动画片，如今无论在分辨率、色彩、流畅度等方面，都很难满足人们基本的观看需求。

总之，这些弥足珍贵的影像资料，当下亟待被拯救。

有什么办法能让这些经典的作品在新时代重新发光发热呢？答案只有两个字：修复。

恰好，现在就有一群人在努力做这件事情。他们来自西瓜视频和火山引擎。

经典动画 4K 修复，这件事真的需要情怀支撑

今年 10 月，西瓜视频联合火山引擎宣布正式启动“经典中视频 4K 修复计划”，首批合作伙伴包括央视动漫集团和上海美术电影制片厂。

计划修复的影片有超过 100 部之多，《哪吒传奇》、《大头儿子和小头爸爸》、《葫芦兄弟》、《黑猫警长》、《九色鹿》、《舒克和贝塔》等等等等，都是儿时经典，童年回忆。

而目前，已经有《哪吒传奇》《葫芦兄弟》《黑猫警长》等六部动画 4K 修复版已在西瓜视频上线，免费观看。

小编特地到西瓜视频上找到了这些动画片。以《葫芦兄弟》为例，虽然儿时记忆已经模糊，但小编敢说这绝对是自己看过有史以来最清晰的版本。

修复版画面中丰富清晰的细节、明亮艳丽的色彩、流畅稳定的动画效果，各个方面都令人惊叹。

而且《葫芦兄弟》这部动画片很多场景采用的是水墨画风格，本来就需要模糊一些，修复版也考虑到了这些，原汁原味地呈现了动画片原本的艺术内核，这是更难得的。

还有像《舒克和贝塔》、《黑猫警长》等，大家都可以去看，画面精细、清晰程度绝对惊艳。

看到这些，大家一定好奇，技术人员到底是怎么将原本被岁月侵蚀的动画片修复成现在这般惊艳呢？

IT之家特地联系到了火山引擎方面的技术人员。

火山引擎，是字节跳动旗下的企业级技术服务平台，凝聚了字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术工具和能力。而字节跳动通过火山引擎将这些能力开放给外部企业。

这次动画老片 4K 修复计划，火山引擎是毫无疑问的“技术主力军”。在和他们的交流中，小编了解到了修复计划背后的诸多细节。

4K 修复的整个流程是先从胶片的物理修复开始，对胶片进行清洗，然后做数字化。

当然这一步不是必须的，火山引擎的技术人员告诉IT之家，第一批上线的动画片都是在已有的数字版本上开始进行的。

接着技术人员会综合算法和人眼的判断，对影片画质从各个角度给出分析、评价，比如看分辨率怎么样，噪点怎么样等等。

然后就是根据评价的结果对影片采用对应的算法模块进行机器修复，什么 AI、图像识别、降噪、压缩等等技术都用上。

机器学习算法修复已经能完成大约 95% 的工作量，但剩下 5% 算法覆盖不到，还需要人工做更精细的修复，比如还原影片独特的艺术效果等。

而如果发现算法遗漏的地方，还需要人工标注，再调整算法做二次修复。

其中最大的难题在于如何保留影片的艺术风格和美感，哪些地方该保持模糊，哪些地方需要画面扭曲形变的，这些都需要人工去标注、调整，如此才能原汁原味地还原作品艺术性。

总之，修复一部老影片，其复杂、艰难程度不亚于制作一部新片，而且投入和收益完全不成正比，毕竟一般老片不会像新片那样赚得太多票房，何况这次动画老片修复还是给大家免费观看的。

这种事情，没有情怀支撑，没有对影视艺术的热爱，真心做不来。

让经典重现光辉，为什么是火山引擎

经典影视修复的艰难复杂程度远超我们的想象，甚至是长时间困扰影视行业的难题。而这次动画老片 4K 修复的情况，却让我们看到了老电影被大规模拯救的希望。

虽然目前老电影的修复在很多地方仍然需要人为参与，繁琐而复杂，但毕竟“算法”已经能为我们完成绝大部分工作。如果没有算法，“修复”根本就是不可想象的事情。

而火山引擎在算法的技术能力上，恰恰属于佼佼者之列。

就拿这次经典动画 4K 修复计划为例，算法涉及的核心方向就是视音频技术中的画质增强。而火山引擎背后的字节跳动，有着非常深厚、广泛的视音频业务场景，像抖音、西瓜视频等等。在这些业务场景的千锤百炼中，火山引擎积累了视音频相关全链路的深厚技术。

这次项目中，老动画片普遍存在画面模糊、分辨率低等问题，火山引擎就利用智能超分技术，对图像、视频信息重构出缺失的细节，从而让清晰度显著升级。

并且智能超分还能基于深度学习方法，对影片不同区域进行分片处理，从而保持影片的艺术感，让该朦胧的朦胧，该清晰的清晰。

还有过去的动画受到技术、成本的限制，绘画帧数少，播放的时候帧率低，看着不流畅。在修复时，火山引擎还通过智能插帧的技术，分析前后帧的运动以及内容，对中间帧进行生成，从而让动画的流畅性大大提升。大家在看修复版动画时就能明显感受到这一点。

诸如此类的技术细节还有很多，比如他们通过视频降噪技术解决老动画片噪点多、闪烁等问题；用 SDRToHDR 技术对老动画色彩、对比度、细节等画面品质进行提升……

特别值得一提的是在修复《哪吒传奇》的过程中，火山引擎技术团队发现画面里有明显的线条锯齿，在反复尝试和实验后，他们发现这些锯齿效应是数字化扫描不精准造成的。然后，火山引擎专门独创了一套“锯齿修复”的算法来解决这个问题。

总之，在这些具体技术上，火山引擎都处于业界先进水平。比如在处理精度上，能实现发丝级处理效果，还在 MSU 2020 上获得了 17 项频分冠军；在 SDRtoHDR 方面火山引擎则在第一届全国人工智能大赛上获得了参赛企业中综合排名最高的成绩。

除了技术细节上的领先性，火山引擎更大的优势还在于技术的整体性和全面性。他们掌握着画质全链路的解决方案，覆盖检测、评分、增强、自适应转码、分发播放、运营数据回收等完整环节，更具备批量规模化生产应用的能力，也就是说可以落地到实际应用场景上。

所有这些技术上的优势，都是火山引擎在服务抖音、西瓜视频等海量现有视频业务场景中历练出来的，是自内而外生长出来的能力，而非 AI 技术创造的业务需求，这让火山引擎“天生适合”完成动画老片 4K 修复这样的事。

这也是为什么，在看了这次动画老片 4K 修复作品，以及和火山引擎技术人员沟通之后，小编会对经典老片重现光辉这件事充满期待。

赋能，是最好的情怀

更让人欣慰的是，火山引擎所做的还远不止这些。

如果说花功夫对动画老片进行 4K 修复，还免费给大家看，这背后需要情怀支撑，那么将自身的能力开放给行业，给更多有心从事这个事业的企业，那就是最好的情怀了。

一家企业的能力终究有限，只有调动整个行业的力量，才能真正让更多被时间侵蚀的经典影片获得新生。

因此，火山引擎将上面我们说到的所有能力，都集成到了火山引擎视频云的“智能处理”项目中，以服务的形式开放给第三方企业。这就是我们所说的“赋能”。

而且现实是，的确有很多这样的企业，需要行业领先者开放赋能，来辅助他们将理想落地。

而且根据头豹研究院的数据，我国计算机视觉产业规模从 2018 年至 2023 年年均复合增长率将达 48.8%，行业前景还是很可观的。

由此可见，火山引擎将视频云能力开放出来，本身也有其必要性和重要性。

当然，我们知道行业里能够扮演“赋能者”这个角色的，显然不止火山引擎一位。至少在音视频的领域内，火山引擎的优势到底在哪里呢？

首先，火山引擎视频云拥有与生俱来的视频播放体验。前面我们说过，火山引擎背靠字节跳动，拥有天然的音视频场景试炼场。

单说抖音和西瓜，两者加起来就已经是国内最大的 UGC 视频创作平台了。他们每天都会遇到海量用户拍摄的千奇百怪的视频，很多视频处理起来难度比修复老电影还要高。

但就是这样日复一日的锤炼，才让火山引擎有足够自信将音视频能力开放出来。

与之相比，国内其他云计算巨头，他们背后的视频平台主要专注于专业化内容，这些视频本身就是精致打磨好的，画质增强、修复的需求相对比较少。

比如，火山引擎可以耗时 8 个月、在抖音上试验 100 多次，去优化自研播放器与解码能力，还可以在多媒体 SDK 上不断做 A/B 测试优化体验，还独创了“零首帧”技术。

这也就形成了火山引擎“天然的优势”。

再者就是，火山引擎还在持续对新技术做探索，特别是在涉及行业标准的底层技术上，已有可观的成就。在视频编解码国际标准 H.266/VVC 技术贡献榜上，火山引擎多媒体实验室排名前列。

另外需要说明的是，我们这里所说的画质增强，只是火山引擎当前能力开放的一种，仅仅在视频云方面，还有直播、点播、云编辑、实时音视频等各种能力在为企业服务，再往上整个火山引擎，其开放能力更是覆盖了泛娱乐、传媒、广告、在线培训、金融、汽车等不同领域。

基于种种优势，目前火山引擎在能力开放方面其实已经取得了不错的成果。像《懂球帝》、《虎扑》等平台的音视频体验都有赖于火山引擎视频云的支持。比如在和《懂球帝》的合作中，火山引擎将点播服务端首帧时间降低了 30%+，弱网播放卡顿率降低了 10%+，还通过多轮画质调优和推流码率自适应，让直播画面质量得到提升。

更广泛的，还有像 vivo、OPPO、招商银行、银河证券、长安汽车等企业，都在使用火山引擎的产品和服务，从而在数字化升级中实现更好的增长。

结语

说了这么多，再回到我们开头讲到的这次经典老动画片的 4K 修复计划。一方面，这的确是一件饱含情怀、值得推崇的工作，另一方面，我们也可以将之看做火山引擎在音视频技术和能力上的又一次演练，或者说是“秀肌肉”。

之所以说“又一次”，是因为业务所需，他们其实每天都在做这样的事。俗话说，熟能生巧，熟练的人，才会更值得信赖。

而当火山引擎将这份“熟练”的能力和优势赋能给整个行业，用于更多有价值的事情，“信赖”，也就会逐渐上升为值得被铭记和传播的“信仰”。

其意义，早已超越了“修复一部老电影”这件事本身。