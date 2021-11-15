上海市消保委调查共享充电宝：多数品牌没有归还提醒，收费不合理

IT之家 11 月 15 日消息，上海市消保委今日发文，为了解共享充电宝服务的痛点，结合相关的消费投诉情况，组织志愿者进行了消费体察，共发现以下情况：

归还后未停止计费

有 40% 的消费者反映充电宝在已经归还后很长一段时间还在计费。经了解，可能是系统错误、充电宝插反或未插紧、需要二次点击确认终止充电等原因导致消费者以为自己归还成功，但实际上后台没有停止计费，并且没有及时提醒消费者。

经调查，在 12 个品牌中，只有“电饱饱”的机柜在归还时会通过语音提醒归还成功，其他品牌均需消费者自行确认是否归还成功。

租借容易归还难

有 23% 的消费者反映在使用完充电宝后，因附近网点少、机柜无空位、夜间关门或人为阻拦等原因难以找到空余机柜，导致无法及时归还而被持续收费，联系客服也无法提供解决方案。

经调查，“电饱饱”“醒电””等部分机柜地址标注不明，需多方打听才能找到，“V 电”“咻电”“云充吧”“搜电”等 App/小程序上都存在因地址标注不详细或者错误、自带的导航路线或距离显示错误等原因而无法找到机柜的情况，同时存在标注的地址没有共享充电宝或者品牌被替换等现象。针对这类问题联系客服都无法立刻获得解决方案。

而“街电”机柜放满无法归还造成的超时计费，经咨询客服后获得退回。

价格标识不显著、收费不合理

有部分消费者反映价格标识不显著，同一品牌的计费单位有 30 分钟和 60 分钟两种，价格各异，容易误导消费者，而且使用几分钟也要按照半小时或者一小时计费。

经调查，各品牌虽然在 2-5 分钟内归还免费，但超过计费单位 1 分钟也会按照 30 分钟或 60 分钟计算。

个人信息保护情况

IT之家了解到，上海市消保委在针对共享充电宝相关 App 及公众号、小程序的测试中：

美团、街电、倍电、搜电、小电 App 都存在非法收集信息情况；

美团、街电、倍电、搜电、小电、来电、怪兽充电、云充吧、咻电、V 电小程序都没有加密传输用户的手机号，容易被中间人攻击施以窃取和恶意利用。

上海市消保委就个人信息保护相关问题与企业进行了反馈, 督促企业对各自存在的问题进行整改, 目前已收到 “街电”“小电”“美团” 等品牌经营者的整改报告。