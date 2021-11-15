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曝比亚迪 F5 将被命名为驱逐舰 05，搭载 DM-i 混动系统油耗低至 1.58L

2021/11/15 15:37:12 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 15 日消息，据多家媒体报道，比亚迪全新插电混动轿车 F5 将命名为“驱逐舰 05”，且网上已经曝光了新车更多的实车图片。

新车采用了最新的设计语言，前脸采用了大尺寸的进气格栅，搭配修长的大灯组，显得非常犀利和具有攻击性，下方两侧还采用了尺寸较大的进气口设计，显得非常具有运动范。值得一提的是，新车还启用了比亚迪全新车标。

整车尺寸方面，该车长宽高为：4780/1837/1495mm，轴距为 2718mm，和秦 PLUS 相差不大。

动力上，比亚迪驱逐舰 05 将匹配 1.5L DM-i 插电混动系统，最大输出功率 81kW，续航方面，驱逐舰 05 WLTC 纯电续航里程为 101km，WLTC 综合油耗仅需 1.58L/100km。售价方面，驱逐舰 05 有望较秦 PLUS DM-i 进一步下探，预计在 10 万左右。

据悉，除驱逐舰 05 外，比亚迪未来还将推出“巡洋舰”、“护卫舰”以及“战列舰”等多款军舰系列车型。

IT之家了解到，近日，乘联会公布了 10 月份国内乘用车市场的销量数据，新能源车型销量排行榜方面，比亚迪旗下有 6 款车型跻身前 15 名，成为了榜单上的最大赢家，其中比亚迪秦 PLUS DM-i 卖出 17393 辆获得获得亚军

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关键词：比亚迪比亚迪F5驱逐舰05

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