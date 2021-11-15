科技投资人米克斯：缺芯或持续至 2023 年，不看好苹果和 FAANG

顶级科技投资人保罗・米克斯 (Paul Meeks) 警告称，芯片短缺可能是一个“持续到 2023 年的问题”，并表示，不会再向苹果和其他 FAANG 公司投入新的资金。

据 CNBC 报道，米克斯曾在互联网泡沫时期为美林管理着全球最大的科技基金，并因此而闻名，其近日在接受《Trading Nation》时表示，华尔街低估了半导体的短缺，解决这个问题需要几年而不是几个月的时间。

“其中一些公司实际上将无法出货。如果他们不能出货，他们的收益可能会令人失望。”“他们的股票太贵了，可能会下跌。不会下跌一点点，可能会下跌很多。”

米克斯在 2020 年 6 月初增持了芯片制造商的股票 —— 几个月后，供应短缺成为了头版新闻。他预测股市还有更大的上涨空间。

“我也喜欢半导体资本设备，”他说，“但你必须成为一名神枪手，因为你不仅要判断他们的产品是否受欢迎，还必须弄清楚谁最能支配他们的供应链。”其列举了博通、Microchip 等公司，它们在疫情变得严重之前成功调整了订单流程。

虽然米克斯对半导体持乐观态度，但他对 FAANG，尤其是苹果表示担忧。“苹果约 50% 的业务仍然来自 iPhone。”“他们的产品严重短缺，上季度损失了数十亿美元的收入。”

他认为这些问题在这个圣诞假期会加剧。“这是一件不幸的事，没有任何缓解。”“这也会冲击一些销售热门圣诞产品的供应商的收入和利润。”

米克斯认为，谷歌是他现在唯一会考虑用新资金购买的 FAANG 股票，这主要得益于数字广告行业复苏。“而且，（谷歌）没有像 Facebook 有的监管问题，”他补充说，“但我不会用新钱买。”

米克斯也将继续看好微软。"这（微软股价）显然非常昂贵，尤其是对于一家从未以这种估值倍数交易的公司而言。"“但他们做的都是对的，管理出色。”微软股价在过去一个月上涨了 15%，年初至今上涨了 51%。