消息称 realme GT 2 Pro 正处于研发阶段：搭载骁龙 898，预计 2022 年第一季度推出

IT之家 11 月 15 日消息，据 91mobiles 报道，realme 的新机 GT 2 Pro 正在研发中，并预计在明年第一季度亮相，或将搭载高通骁龙 898 SoC。

▲ 配图为 realme GT Neo 2

IT之家了解到，91mobiles 还提供了 realme GT 2 Pro 的部分硬件参数信息，除了预计该机将采用高通骁龙 898 SoC 以外，还将配备一块 6.51 英寸 FHD+ Super AMOLED 屏幕，长宽比为 20：9，像素密度 401PPI，顶部为打孔设计且有可能支持高刷。该机搭载一颗 3200 万的前置摄像头，且后置为三摄设计，分别为一颗 1.08 亿像素的主摄像头、一颗 800 万的的超广角摄像头以及一颗 500 万的摄像头（具体用途未知）。realme GT 2 Pro 将配备高达 12GB+256GB 的存储组合，且支持内存卡拓展。通讯方面该机将支持 5G 和 4G 连接，支持 Wi-Fi 6 以及蓝牙 5.2，配备 USB Type – C 接口且电池容量为 5000mAh，系统方面预计采用基于 Android 12 操作系统的 Realme UI 3.0。

▲ 配图为 realme GT Neo 2

realme GT 2 Pro 的预计售价为 4000 元人民币左右，且 91mobiles 称，该款手机还会推出一款特别版机型，预计售价为 5000 元人民币左右。