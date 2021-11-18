郭平：华为每年会把收入 10% 以上投入到研发，其中 30% 又用于研究和创新

IT之家 11 月 18 日消息，昨日，彼得.德鲁克全球论坛在奥地利维也纳（线上）召开。华为轮值董事长郭平发表了题为“通过数字化转型，持续构建组织级竞争力”的主题演讲。

IT之家了解到， 郭平在演讲中指出：“虽然很多企业都明确了要数字化，但是目标并不那么清晰。对于大多数企业来讲，数字化才刚刚开始，现在首先要考虑的是：如何通过数字化转型提升组织级的能力，以达成企业的战略目标？”

此外，郭平还与主持人就数字化转型变革相关问题进行了互动。谈及“如何打造创新文化”时，郭平称，数字化完善的流程，让大部分的员工在工作时有章可依，但并不是所有的活动都被严格限制。华为也在有意地创造新的文化，首先是：宽容失败。

据介绍，华为每年会把收入的 10% 以上投入到研发，其中 30% 的经费又用于研究和创新。“我们的研究部门，2012（实验室）就专门做基础研究，公司鼓励他们采用多路径，多梯队的方式来试错，比如说 5G，当年 5G 我们就有很多技术的储备，最后某一种技术被纳入标准，成功了，同时还有一些没被纳入标准的技术。”

郭平表示，其次，华为广泛地引进高端人才。“我们吸纳最优秀的人才加入我们分布在全球的研究所，甚至为专门的科学家在他喜爱的地方专门建了研究所，因为他不愿意离开他的家乡，我们跟着人才走。公司给这些科学家和天才们创造非常宽厚的工作环境，让他们只需要充分地发挥出他们的聪明才智。”