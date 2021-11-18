租号 App 侵权《王者荣耀》，法院判赔腾讯 43 万余元

IT之家 11 月 18 日消息，在互联网上高调出租账号，使游戏实名制和防沉迷通知落空，真的拿他们没有办法吗？据长沙开福法院微信公众号消息，11 月 17 日，开福区人民法院开庭审理腾讯科技（成都）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司诉湖北两科技公司、长沙某科技公司不正当竞争纠纷一案，并当庭宣判。三被告构成不正当竞争，湖北两网络科技有限公司赔偿原告经济损失及维权支出共计 430175 元，并连续十日在其网站首页刊登声明以消除影响。

IT之家了解到，两原告诉称：湖北两网络科技公司在其共同运营的租号 App 上，提供《王者荣耀》游戏账号的出租服务，长沙某网络科技公司通过其运营的网站为租号 App 提供分发服务，遂将三被告诉至法院，请求：1.确认三被告的行为构成不正当竞争；2.确认三被告侵犯两原告的著作权；3.赔偿经济损失；4.刊登声明以消除影响。

湖北两网络科技公司辩称：1.游戏账号的出租行为仅是短暂转移账号的所有权，在行为结束后，账号恢复至正常状态，不影响原告对游戏的管理和正常运营；2.未成年人可以使用租号服务，属于软件的漏洞，非被告主观故意。

长沙某网络科技公司辩称：只提供租号 App 下载，没有参与任何经营，从未获利。

法院认为，三被告的行为构成不正当竞争。湖北两网络科技公司的行为：违反法律规定，规避防沉迷通知，导致防止未成年人沉迷网络的监管法规形同虚设，损害社会公共利益；在明知游戏账号要求实名制的前提下，仍实施租售账号的行为，违反诚实信用原则及商业道德；通过妨害原告经营管理的方式获得利益，扰乱互联网行业的市场竞争秩序；损害两原告和正常游戏用户的合法权益。长沙某网络科技公司在其运营的网站上对构成不正当竞争的租号 App 进行宣传、推广和游戏账号分发，亦扰乱市场竞争秩序。

综上所述，法院依法作出判决。