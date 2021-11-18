微软公司将退出互联网协会

IT之家 11 月 18 日消息，互联网协会是一个行业协会，代表全球领先的互联网公司处理公共政策事务。互联网协会的成员包括谷歌、亚马逊、Facebook 和其他公司。昨晚，Axios 报道称，微软将离开互联网协会（IA）。除微软外，Uber 也将离开该协会。微软发言人就此事发表了以下声明。

“我们倡导支持我们业务目标的公共政策。随着我们业务需求的发展，我们定期审查贸易协会成员资格，以确保与我们的政策议程保持一致。”

失去微软和 Uber 这两个主要成员，对该组织是一个打击。IT之家获悉，近年来，该协会在华盛顿特区的影响力不断减弱，部分原因是它不致力于解决目前困扰该行业的竞争和反垄断问题。

互联网协会全球通信和公共事务高级副总裁克里斯蒂娜-马丁说：“失去成员总是令人遗憾的，但与时间和资源有关的商业决定应该得到尊重。”

“近十年来，微软和 Uber 一直是国际互联网协会的伟大支持者。我们完全希望他们将来会回来，”马丁说。“IA 仍然有近 40 个强大的成员，新成员已经加入，如 Discord、Notarize 和 NewsBreak。”

IA 成立于 2012 年，包括谷歌、Facebook 和亚马逊等成员，当它能够在政策目标上以统一的声音为其所有成员公司争取时，它就会蓬勃发展，这在互联网的早期，当科技在华盛顿仍有光环时，是一个更容易的任务。

现在，科技公司往往因规模或其他因素而有不同的立法重点。这使得 IA 的工作更加困难，有时还使成员之间产生矛盾。