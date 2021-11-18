特斯拉宣布已安装 25 万个 Powerwall 储能电站

IT之家 11 月 18 日消息，根据外媒 electrek 消息，特斯拉于 11 月 17 日宣布 Powerwall 储能电站全球安装量已经超过 25 万个。这款设备使用圆柱形锂电池作为电芯，目前已经是第二代产品，容量 13.5 kWh，可以结合特斯拉自家的太阳能发电屋顶为家庭提供储能方案。

尽管 Powerwall 在海外比较受欢迎，特斯拉最多积压有上万个订单，但是由于锂电池优先供应给电动汽车，过去一段时间这款储能电站的生产速度一直较为缓慢。从 2020 年开始，该公司设法提高产品产量。

就在 2020 年 5 月，特斯拉 Powerwall 全球安装量达到了 10 万，一年半之后其安装量迅速增长至 25 万。特斯拉报告称，在过去的 12 个月内部署了超过 4GWh 的储能容量。官方表示，限制其出货量的最大因素便是锂电池产量。预计未来 Powerwall 的销量，还将保持约每年 10 万台的速度继续增长。

IT之家了解到，特斯拉 Powerwall 可以接入电网使用，通过手机 App 可以实时监控发电、用电等信息。产品峰值输出功率 7kW，连续使用功率 5kW，用户最多可以安装 10 台设备组成阵列。