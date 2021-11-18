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小鹏汽车全新 Logo 亮相：品牌焕新，旗舰 SUV G9 将采用

2021/11/18 15:38:01 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 18 日消息，小鹏汽车宣布品牌焕新，发布全新 Logo 标识、理念、核心价值

▼ 旧 Logo（左）对比新 Logo（右）

小鹏表示，新 Logo 外形更像“X”，转角更锋锐，造型像一对翅膀

小鹏新 LOGO 的图形向四方延伸，形似一个大写字母“X”，这个“X”代表探索者 eXplorer 中“X”，寓意小鹏突破边界，勇于探索科技无人区，以领先的科技给鹏友们带来更便捷愉悦的出行体验。

新 LOGO 图形又似舒展开的两翼，仿佛在太阳辉光映射下的海天相接之处，一尾大鲲羽化成鹏；鹏鸟振起双翅，飞向更广阔的未来，寓意小鹏以智慧远见和科技实力，推动出行向更智能、更多维、更低碳的美好未来持续变革。

根据官方介绍，小鹏已不局限于智能汽车，“一家汽车公司”已经不能完整定义小鹏，将面向全球设立新起点。

  • 品牌精神：勇于探索

  • 品牌定位：未来出行探索者

  • 品牌愿景：探索科技，引领未来出行变革

  • 品牌使命：用科技为人类创造更便捷愉悦的出行生活

IT之家了解到，小鹏的品牌核心价值为：智能、品质、探索、潮酷、可持续

此外，小鹏在广州车展亮相新一代旗舰 SUV 汽车 G9，采用了全新的 Logo，是小鹏首款中大型 SUV，将于 2022 年正式发布

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关键词：小鹏汽车小鹏

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