小鹏汽车全新 Logo 亮相：品牌焕新，旗舰 SUV G9 将采用

IT之家 11 月 18 日消息，小鹏汽车宣布品牌焕新，发布全新 Logo 标识、理念、核心价值。

▼ 旧 Logo（左）对比新 Logo（右）

小鹏表示，新 Logo 外形更像“X”，转角更锋锐，造型像一对翅膀。

小鹏新 LOGO 的图形向四方延伸，形似一个大写字母“X”，这个“X”代表探索者 eXplorer 中“X”，寓意小鹏突破边界，勇于探索科技无人区，以领先的科技给鹏友们带来更便捷愉悦的出行体验。

新 LOGO 图形又似舒展开的两翼，仿佛在太阳辉光映射下的海天相接之处，一尾大鲲羽化成鹏；鹏鸟振起双翅，飞向更广阔的未来，寓意小鹏以智慧远见和科技实力，推动出行向更智能、更多维、更低碳的美好未来持续变革。