美洲锂业以 4 亿美元收购千禧锂业，宁德时代获 2000 万美元违约金

IT之家 11 月 18 日消息，根据中国证券报报道，11 月 17 日，美洲锂业（Lithium Americas Corp）对外宣布，将以 4 亿美元的价格收购加拿大温哥华的千禧锂业（Millennial Lithium），并且美洲锂业还将向宁德时代支付 2000 万美元（约合人民币 127516000 元）的违约金。

千禧锂业此前被宁德时代、赣锋锂业等多家巨头争抢。IT之家通过中国证券报的报道中了解到，今年 7 月 16 日赣锋锂业发布公告称，审议通过了《关于赣锋国际或其全资子公司对加拿大 Millennial 公司进行要约收购涉及矿业权投资的议案》，该审议同意全资子公司赣锋国际有限公司或其全资子公司以自有资金对加拿大千禧锂业进行收购，本次交易的股价每股为 3.60 加元（约合人民币 18 元），且交易金额不得超过 3.53 亿加元（约合 2.8 亿美元，1784520900 元人民币）。

今年 9 月 29 日，宁德时代对外宣布已签订相关协议将以 3.77 亿加元（约合 2.99 亿美元，1905848100 元人民币）收购千禧锂业 100% 的股权，同时宁德时代还替千禧锂业向赣锋锂业支付了 1000 万美元（愈合人民币 63758000 元）的解约费。

11 月 2 日，美洲锂业对外宣布，已经向千禧锂业提交无条件要约，用现金加股权的收购方式购买千禧锂业所有的流通股。根据合约款项，交易总对价约为 4 亿美元（约合人民币 2550320000 元）。加拿大千禧锂业董事会表示，该要约已经构成“优先提议”，随后通知宁德时代可以在匹配期内提议并修改之前签署的协议和条款，使美洲锂业的要约不再为“优先级别提议”，匹配期将于 2021 年 11 月 17 日上午 8:30（北京时间）到期。

资料显示，千禧锂业在加拿大注册成立并在多伦多证券交易所上市，业务范围为收购、勘探以及开发锂矿业权。需要注意的是，赣锋锂业之前的半年报曾经显示，公司持有美洲锂业 12.5% 的股份，且在项目上还拥有美洲锂业旗下阿根廷 Caucharí-Olaroz 锂盐湖 46.665% 的控股权。

之前中信证券研报曾指出，锂供应在未来 2022 年都将持续紧张，得益于之前锂价的提升，锂业公司在 2022 年的业绩预计将同比大幅增长。