【IT之家开箱】vivo Y76s 图赏：44W 闪充加持的轻薄千元机

对于绝大多数选择在线下实体店购买手机的消费者们来说，vivo 的 Y 系列总会恰到好处地出现在他们面前。近日 vivo 发布了 Y 系列新品 vivo Y76s，虽定位千元机，但它闪亮的星光设计颇能吸引眼球。

IT之家已经收到了星夜黑配色，并为大家带来开箱图赏。

vivo Y76s 采用了 vivo 经典的圆润机身 + 左上角方型矩阵的设计风格，整机观感非常灵动年轻。机身三围为 163.84*75.00*7.79mm，重量为 175g，握持手感相当轻便。

vivo Y76s 的正面是一块 6.58 英寸 FHD + 分辨率 60Hz 的 LCD 水滴屏，屏幕比例 20：9，支持 180Hz 高采样率，操作跟手。LCD 屏幕相对来说是比较护眼的，但下巴会粗一些，也没有屏幕指纹，因此 vivo Y76s 采用了侧边指纹的设计。

vivo Y76s 外观设计突出一个“星”字。整机共有三个配色：星夜黑、星河蓝和星钻白。我们手中的的星夜黑版本后盖采用独特的星钻设计，通过表面转纹工艺将点点星光植入了 AG 纹理之中，这种特殊的 AG 效果可以让纹理和镀膜的融合在一起，视觉观感亮丽，另外由于后盖表面形成了特殊的纹理，使得磨砂后盖触感舒适，且不沾指纹。

后盖的左上角是一个 5000W 像素星环矩阵双摄，星环与后盖的星光交相辉映，观感不错。

边框是塑料材质，非常良心的一点是它的 Sim 卡槽支持 TF 卡拓展。

随包装附带的充电套装为 44W 的规格，为 vivo 私有协议。同时 vivo Y76s 也兼容通用的 QC2.0 协议。

目前 vivo Y76s 已经开售，8+128GB、8+256GB 两个版本分别为 1799 元、1999 元，IT之家的图文评测也已经发布，欢迎前去阅读。