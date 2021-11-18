因疫情推迟，苹果印度首批两家 Apple Store 零售店开始招聘员工

IT之家 11 月 18 日消息，据 9to5 Mac 报道，印度的苹果粉丝们等待 Apple Store 零售店已经有好几年了。它本应在今年推出，但由于 COVID-19 疫情，苹果公司不得不推迟其计划。现在，苹果公司终于开始招聘印度零售店员工了。

根据苹果公司在印度的招聘负责人发布到 LinkedIn 上的帖子，该公司现在正在为其零售店招聘人员。

“今天是苹果零售业在印度创造历史的重要里程碑之一...... 我们现在已经上线，我们将在印度的孟买和德里开设我们的第一批两家门店! 在苹果公司的工作不同于你所做的任何其他工作。你会受到挑战。你会受到启发。而且你还会感到自豪。因为无论你在这里的工作是什么，你都将成为伟大而非凡的事物的一部分。 所以，如果你是一个热衷于提供模范体验和丰富生活的人，这里就是你的理想之地。 你现在可以通过招聘网站申请我们的零售店职位。”

IT之家获悉，截至目前，在“印度境内的不同地点”有超过 13 个职位。苹果公司很快将在印度地区开设两家零售店，分别位于孟买和德里。目前还不清楚该苹果将何时开设它们，但可能会在 2022 年的某个时候。

其中可供选择的职位包括技术专家、店长、专家、高级经理、运营专家、经理、天才吧成员等等。