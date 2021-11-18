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火狐推出 Firefox Relay 马甲邮箱服务：可避免真实地址泄露，新邮件自动转发

2021/11/18 16:41:12 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 18 日消息，根据IT之家网友 @马尔科夫 投稿，Mozilla 旗下的火狐浏览器推出了 Firefox Relay 马甲邮箱服务。该服务可以为用户提供虚拟邮箱地址用于注册账号等，从而避免自己的真实邮箱泄露，防止垃圾邮件以及黑客攻击

这项服务需要安装 Firefox 浏览器 Relay 扩展可以使用，在用户浏览网页时，⁨Relay⁩ 图标将自动出现在网站要求您提供电子邮件地址的位置。选择之后，可以生成以“@relay.mozmail.com”结尾的随机全新邮箱地址。

用户登录 Relay⁩ 网站即可管理自己的所有马甲邮箱，因此不必担心忘记地址。在马甲邮箱收到新邮件时，Relay 会将邮件自动转发至真实邮箱。若用户发现某个马甲邮箱开始收到垃圾邮件或不想收到的邮件，则可在面板上直接屏蔽或删除该马甲。

这项功能非常适合网购、社交网络、线下填写表格以及游戏等场景，便于用户隐藏真实身份 ，保护自己。

IT之家了解到，目前火狐 Firefox Relay 服务提供免费版以及付费版，其中免费版最多可以使用 5 个马甲，同时支持浏览器扩展。而付费版限时特惠每月 0.99 美元，能够获得无限数量的马甲，并且具有专属邮箱域名。此外，付费版还支持回复转发的电子邮件。

官方表示，绝大多数国家/地区都可使用免费版 ⁨Relay⁩。⁨Relay Premium⁩ 则在美国、德国、英国、加拿大、新加坡、马来西亚、新西兰、法国、比利时、奥地利、西班牙、意大利、瑞士、荷兰和爱尔兰可用。此外，登录 ⁨Relay⁩ 面板即可在其他浏览器或移动设备上生成 ⁨Relay⁩ 马甲。

Firefox Relay 官网：点击打开

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关键词：电子邮件火狐

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