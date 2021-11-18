京东 Q3 营收 2187 亿元，年度活跃客户账户增长 25.0% 至 5.522 亿

IT之家 11 月 18 日消息，京东今日发布第三季度财报，净营收 2187 亿元人民币，市场预估 2156.1 亿元人民币，上年同期 1742 亿元；第三季度调整后 EBITDA59 亿元，市场预估 45.4 亿元。

京东 2021 年第三季度经营利润为人民币 26 亿元（4 亿美元），去年同期为人民币 44 亿元；非公认会计准则下经营利润为人民币 46 亿元（7 亿美元），去年同期为人民币 53 亿元。

财报显示，2021 年第三季度归属于普通股股东的净亏损为人民币 28 亿元，去年同期为利润 76 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日的 12 个月里，京东活跃购买用户数达到 5.52 亿，较去年同期净增了 1.1 亿。

2021 年第三季度摘要

2021 年第三季度收入为人民币 2,187 亿 元（339 亿美元），较 2020 年第三季度增加 25.5%。2021 年第三季度服务收入为人民币 327 亿元（51 亿美元），较 2020 年第三季度增加 43.3%。

2021 年第三季度经营利润为人民币 26 亿元（4 亿美元），去年同期为人民币 44 亿元。

2021 年第三季度非公认会计准则下经营利润为人民币 46 亿元（7 亿美元），2020 年第三季度为人民币 53 亿元。2021 年第三季度京东零售不含未分配项目的经营利润率为 4.0%，2020 年第三季度为 4.2%。

2021 年第三季度归属于普通股股东的净损失为人民币 28 亿元（4 亿美元），去年同期为净利润人民币 76 亿元。2021 年第三季度非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为人民币 50 亿元（8 亿美元），去年同期为人民币 56 亿元。

2021 年第三季度每股美国存托股摊薄损失为人民币 1.81 元（0.28 美元），2020 年第三季度为每股美国存托股摊薄收益人民币 4.70 元。2021 年第三季度非公认会计准则下每股美国存托股摊薄收益为人民币 3.16 元（0.49 美元），去年同期为人民币 3.42 元。

经营现金流量由截至 2020 年 9 月 30 日止十二个月的人民币 373 亿元增至截至 2021 年 9 月 30 日止十二个月的人民币 410 亿元（64 亿美元）。不包括京东白条应收款项计入经营活动现金流量的影响，截至 2021 年 9 月 30 日止十二个月的自由现金流为人民币 285 亿元（44 亿美元），截至 2020 年 9 月 30 日止十二个月为人民币 302 亿元。

年度活跃用户数

由截至 2020 年 9 月 30 日止十二个月的 4.416 亿增加 25.0% 至截至 2021 年 9 月 30 日止十二个月的 5.522 亿。

收入

2021 年第三季度，京东集团录得收入人民币 2,187 亿元（339 亿美元），较 2020 年同期增加 25.5%。2021 年第三季度，商品收入较 2020 年同期增加 22.9%，服务收入较 2020 年同期增加 43.3%。

营业成本

营业成本由 2020 年第三季度的人民币 1,474 亿元增加 27.3% 至 2021 年第三季度的人民币 1,876 亿元（291 亿美元）。

履约开支

履约开支主要包括采购、仓储、配送、客户服务及支付处理开支，由 2020 年第三季度的人民币 116 亿元增加 23.2% 至 2021 年第三季度的人民币 143 亿元（22 亿美元）。

2021 年第三季度，履约开支占收入百分比为 6.5%，去年同期为 6.7%。

营销开支

营销开支由 2020 年第三季度的人民币 55 亿元增加 42.3% 至 2021 年第三季度的人民币 78 亿元（12 亿美元）。

研发开支

2021 年第三季度，研发开支为人民币 40 亿元（6 亿美元），2020 年第三季度为人民币 41 亿元。

一般及行政开支

一般及行政开支由 2020 年第三季度的人民币 16 亿元增加 91.1% 至 2021 年第三季度的人民币 31 亿元（5 亿美元）。该增加主要由于股份激励费用增加。

经营利润及非公认会计准则下经营利润

2021 年第三季度的经营利润为人民币 26 亿元（4 亿美元），去年同期为人民币 44 亿元。2021 年第三季度的非公认会计准则下经营利润为人民币 46 亿元（7 亿美元），2020 年第三季度的非公认会计准则下经营利润为人民币 53 亿元。2021 年第三季度，京东零售不含未分配项目的经营利润率为 4.0%，2020 年第三季度为 4.2%。

非公认会计准则下 EBITDA

2021 年第三季度的非公认会计准则下 EBITDA 为人民币 59 亿元（9 亿美元），2020 年第三季度的非公认会计准则下 EBITDA 为人民币 66 亿元。

权益法核算的投资损益

2021 年第三季度，权益法核算投资损益为损失人民币 19 亿元（3 亿美元），2020 年第三季度为损失人民币 3 亿元。2021 年第三季度录得损失主要是由于若干权益法核算投资的非现金减值。

其他净额

2021 年第三季度，其他非经营损失为人民币 31 亿元（5 亿美元），2020 年第三季度为其他非经营利润人民币 45 亿元。其他净额的减少主要是由于上市公司股权投资股价下降导致投资证券产生公允价值变动损失。

归属于普通股股东的净利润╱（损失）及非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润

2021 年第三季度，归属于普通股股东的净损失为人民币 28 亿元（4 亿美元），去年同期为净利润人民币 76 亿元。2021 年第三季度，非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为人民币 50 亿元（8 亿美元），去年同期为人民币 56 亿元。

每股摊薄收益╱（损失）及非公认会计准则下每股摊薄收益

2021 年第三季度，每股美国存托股摊薄损失为人民币 1.81 元（0.28 美元），2020 年第三季度每股美国存托股摊薄收益为人民币 4.70 元。2021 年第三季度，非公认会计准则下每股美国存托股摊薄收益为人民币 3.16 元（0.49 美元），2020 年第三季度为人民币 3.42 元。

现金流量及营运资金

2021 年 9 月 30 日，本公司的现金及现金等价物、受限制现金及短期投资总计人民币 1,962 亿元（305 亿美元），2020 年 12 月 31 日为人民币 1,511 亿元。本公司于 2021 年第三季度的自由

现金流如下：