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集邦咨询：三星、SK 海力士第三季度全球 DRAM 市场占比达 71.2%

2021/11/18 17:21:11 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 18 日消息，Trendforce 集邦咨询于 11 月 16 日公布了 2021 年第三季度全球 DRAM 市场报告。报告显示，今年以来受疫情和原材料等因素影响，DRAM 行业价格以及供应十分不稳定。尽管个人电脑需求减弱，但是服务器端对于内存芯片的需求依旧十分强劲，带动多数 DRAM 厂商第三季度出货小幅增长，行业总产值环比提升 10.2% 至 255 亿美元

具体来看，三星该季度市场份额高达 44.0%，SK 海力士为 27.2%。两家韩国企业在 DRAM 市场的占比达到了 71.2%。

三星、美光出货量该季度小幅增长，而 SK 海力士略微衰退。受到 DRAM 报价上涨的影响，三星、SK 海力士和美光的应收分别上涨 11%、8%、12%。三星 1Z nm 工艺占比持续增加，带动其营业利润率提升至 53%，回到近三年前的高水平。SK 海力士同样在 1Znm 加成下，营业利润率上升至 47%。而第三大厂美光营业利润率同样达到了 42%。

IT之家了解到，研究报告还显示，第三季度电视、消费电子类产品需求下滑，供应链也遇到问题。排名第四的厂商南亚第三季应收增加 6%，华邦（Winbond）主要针对小容量市场，整体订单需求强劲，第三季度营收环比增长达 13%。

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关键词：三星SK海力士DRAM

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